Berlusconi spera presto la fine di questo governo

blogitalia.news

: @BerniniAM @cardella42 @_DeSiano @berlusconi @GruppoFISenato @Antonio_Tajani @FI_Giovani @LiciaRonzulli… - esterfalarti : @BerniniAM @cardella42 @_DeSiano @berlusconi @GruppoFISenato @Antonio_Tajani @FI_Giovani @LiciaRonzulli… - Maresa33389091 : @matteorenzi Chi ti vuole!... E aspetta e spera... 23% insieme a Berlusconi! Se crede che giri la ruota deve aspettare Mike Bongiorno. ?? - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Una parte della destra liberista si è riunita, da ieri, alla #Leopolda di #Firenze. L'altra, quella di #Berlusconi, sp… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)nella caduta delvisto i problemi con l’EU “C’è tanta amarezza perché stiamo portando l’Italia in in una direzione che farà il male di tutti. Siamo già isolati in Ue quindi auspico ladiil piùpossibile”. Lo afferma il leader di Fi silvioparlando a Laives a Bolzano. Forza Italia nel caso: le indiscrezioni sulla sua ultima scelta estrema Facce da funerale, occhio pesto alla Rocky Balboa al quindicesimo round e sguardo basso che neanche Donnarumma dopo un derby. La Caporetto in Trentino Alto Adige era ampiamente prevista da quel che resta di Forza Italia, ma ovviamente brucia lo stesso. «Se siamo bravi, ma tanto bravi, in primavera arriviamo al sette per cento», commenta qualche dirigente. Neppure il ritorno in prima linea di, diviso tra il Monza Calcio e la politica, è bastato a ...