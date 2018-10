Benedetta Mazza Video | la showgirl ha scelto male i suoi alleati? Grande Fratello Vip

Grande Fratello VIP 2018 - Stefano Sala a Benedetta Mazza : "Il nostro rapporto mi piace" (video) : "Mi piace ricevere i tuoi abbracci" Stefano Sala conferma ciò che si sospetta da qualche settiman: tra lui e Benedetta Mazza c'è del tenero. Una situazione che stona con la realtà esterna che vede la furia della fidanzata del modello Dasha Dereviankina e che (a detta di Alfonso Signorini) non ha affatto preso bene l'amicizia speciale creata nella coppia, per di più ha rivelato al settimanale Chi la sua totale fermezza in caso di tradimento ...

Stefano Sala a Benedetta Mazza : “Mi piaci”. L’attacco di Dasha : Stefano Sala si dichiara a Benedetta Mazza: la fidanzata Dasha furiosa Dasha Dereviankina ha accettato, con controvoglia, la decisione di Stefano Sala di diventare uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Questa esperienza, però, si è trasformata in un incubo per la modella visto che tra le mura di Cinecittà il suo fidanzato si è avvicinato molto a Benedetta Mazza. Stefano e Benedetta si conoscono da tempo, anche perchè ...

GF Vip 3 - parla la fidanzata di Stefano Sala : "Con Benedetta Mazza? Solo amicizia. Non gli perdonerei il tradimento" : Quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è una delle ultime scintille (parlare di love story ci sembra eccessivo!) scoccate all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma nonostante questo è quella che ha acceso di più gli animi fuori dalla casa.Il bel Stefano starebbe intrattenendo una particolare amicizia con l'ex modella e attrice, ma questo ha infastidito la fidanzata di Sala, la bellissima Dasha Dereviankina che da fuori ha ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza - Dasha : “Da parte di lei vedo amore” : Dasha Dereviankina lapidaria su Stefano Sala: “Se mi tradisce non perdono” Dasha Dereviankina ha finalmente rotto il silenzio sul nascente flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza e lo ha fatto sulle pagine di Chi, nel nuovo numero in uscita domani in tutte le edicole. La modella ha affermato di aver scelto di parlare con la redazione di Alfonso Signorini perché conosceva la serietà del loro magazine. Dasha ha quindi svelato che il ...

Stefano Sala mollato dalla fidanzata dopo il flirt con Benedetta Mazza : Stefano Sala sempre più vicino a Benedetta Mazza: Dasha lo lascia Il primo caso-corna al Grande Fratello Vip sta creando delle forti reazioni all’esterno della Casa. Stefano Sala e Benedetta Mazza sono sempre più vicini e nutrono un certo interesse l’uno nei confronti dell’altra. Qualche giorno fa il modello ha implorato un bacio alla Mazza, dichiarando: “Non ce la faccio più, alla mia fidanzata non ci penso, mi prendo ...

Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo deridono Benedetta Mazza : “Sfig*ta” : Ivan Cattaneo insulta Benedetta Mazza e Eleonora Giorgi ride: IL VIDEO Eleonora Giorgi è tornata a parlare di Benedetta Mazza insieme al suo amico Ivan Cattaneo, rivolgendole alle spalle un altro pesante insulto. I due coinquilini della Casa si trovavano in giardino e mentre i loro compagni trascorrevano la serata a divertirsi in compagnia della musica, loro in disparte hanno iniziato a parlarsi alle orecchio. Le loro dichiarazioni sono ...

Gf Vip - “Benedetta Mazza è una sfi***a!” : attacco di Eleonora Giorgi e Ivan (Video) : Benedetta Mazza attaccata da Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip 2018 Bendetta Mazza è stata presa nuovamente di mira da Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo. Al Gf Vip 2018, si sprecano i commenti poco carini nei confronti della ragazza. Pensavamo che soprattutto l’attrice non avrebbe detto più nulla sul conto di Benedetta […] L'articolo Gf Vip, “Benedetta Mazza è una sfi***a!”: attacco di Eleonora Giorgi e ...

Stefano Sala in crisi per Benedetta Mazza. La Giorgi : “Stai attento” : GF Vip, Sala confuso sui suoi sentimenti per la Mazza: il parere della Giorgi Questi ultimi giorni passati nella casa più spiata dagli italiani per Stefano Sala sono stati particolarmente complicati. Difatti il giovane modello pare davvero essere combattuto tra i sentimenti che sta provando per Benedetta Mazza e quelli per la sua fidanzata. E a tal proposito si è sfogato stanotte con Eleonora Giorgi, la quale ha espresso qualche dubbio su tutta ...

