Belluno | vasto incendio nell’Agordino | il rogo si è propagato | vento in calo

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Divampa e si estende, anche se ilè calato, l’che da ieri pomeriggio sta interessando l’Agordino, nel Bellunese: in considerazione del miglioramento della situazione meteo, è atteso l’interdegli elicotteri dei Vigili del fuoco e dei Canadair della Protezione Civile a supporto delle opere di spegnimento. Il Soccorso alpino ha operato tutta la notte per raggiungere due ragazzi di 29 e 34 anni di Agordo rimasti bloccati a causa delle fiamme in un punto del canale della Besausega dove è presente neve, a circa 1500 metri di quota: i soccorritori sono riusciti a raggiungere il bivacco Bedini, al di sopra del punto in cui si dovrebbero trovare i due. Gli escursionisti sono in contatto telefonico con i soccorritori che li hanno guidati in una zona rocciosa e riparata nei pressi di una grotta, lontano dalle fiamme. Gli è stato chiesto di spegnere i ...