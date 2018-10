Belluno | incendio nell’Agordino | Zaia firma lo stato di crisi | oggi vertice a Taibon

Belluno - vasto incendio nell’Agordino : in azione canadair. Salvati due escursionisti bloccati in quota : Un gigantesco incendio con un fronte di quasi un chilometro è divampato nell’Agordino, in località Pale di San Lucano, mettendo in allarme le popolazioni locali che hanno visto le fiamme e il fumo lambire le loro abitazioni. Non sono state ancora accertate le cause dell’incendio ma pare che un albero sia caduto su un palo dell’alta tensione, generando le fiamme che i forti venti di Föhn hanno aiutato a propagarsi. Salvi due escursionisti che si ...

Belluno - incendio nell’Agordino : “Un inferno in terra. Piovevano alberi in fiamme - sassi - era un disastro” : Tratti in salvo questa mattina dal Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi rimasti bloccati a causa dell’incendio divampato nel Canale della Besausega (Belluno). Per domare il rogo sono stati attivati mezzi aerei: in azione 4 canadair e 2 elicotteri. “Ce la siamo vista decisamente brutta, abbiamo tenuto il peggio, il vallino ci ha salvato, era un inferno in terra, abbiamo trovato il sentiero per riportarci nel canalino. ...

Salvati i 2 ragazzi intrappolati da un incendio vicino Belluno : Sono stati portati in salvo con un elicottero del Soccorso alpino i due giovani escursionisti rimasti intrappolati dall'incendio divampato in Valle di San Lucano, nel bellunese. I due, di 29 e 34 anni, stanno bene anche se sono provati da una notte trascorsa in un canalone innevato. L'incendio si è ulteriormente propagato nella notte, ma il vento è calato e questo ha permesso di far levare in volo ...

Belluno - salvati i due escursionisti bloccati in montagna dall'incendio : I due giovani erano stati sorpresi a 1650 metri di quota dalle fiamme che avevano avvolto il bosco tra Taibon e Cencenighe, nell'Agordino. Stanno bene, anche se provati dopo la notte passata in un canalone innevato

Belluno - vasto incendio nell’Agordino : il rogo si è propagato - vento in calo : Divampa e si estende, anche se il vento è calato, l’incendio che da ieri pomeriggio sta interessando l’Agordino, nel Bellunese: in considerazione del miglioramento della situazione meteo, è atteso l’intervento degli elicotteri dei Vigili del fuoco e dei Canadair della Protezione Civile a supporto delle opere di spegnimento. Il Soccorso alpino ha operato tutta la notte per raggiungere due ragazzi di 29 e 34 anni di Agordo ...

