Beach Volley | ultimo appuntamento del World Tour in Messico | in gara la coppia azzurra

Beach Volley : Menegatti-Orsi Toth unica coppia azzurra a Chetumal : Chetumal, MESSICO, - Una sola coppia italiana, quella composta da Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti , sarà protagonista dell'ultima tappa del World Tour in calendario a Chetumal, Messico, dal 24 al ...

Beach Volley - World Tour 2019 Las Vegas. Mol/Sorum imbattibili! Bansley/Wilkerson vincono il derby canadese : Fatto 30, hanno fatto anche 31 i norvegesi Mol/Sorum che continuano la loro marcia inarrestabile nel World Tour al ori di uno dei ciclisti che ogni tanto investono le coste statunitensi. Negli Usa, a Las Vegas, i vichinghi inarrestabili hanno conquistato il loro quinto titolo consecutivo tra World Tour e Campionati Europei, un dominio che non ha eguali nel Beach volley contemporaneo, fatto di turn over sul gradino più alto del podio. Mol/Sorum ...

Beach Volley - World Tour 2019 Las Vegas. Quinto posto per Menegatti/Orsi Toth. Chi può battere Mol/Sorum? : Quinto posto e tanti sorrisi per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che hanno dimostrato a Las Vegas di essere tornate a far parte dell’elite del Beach volley mondiale, dopo la lunga assenza. I due podi conquistati ad Agadir e Qinzhou sono stati importanti soprattutto per il morale ma il livello, bisogna dirlo, non era elevatissimo e dunque c’era bisogno di un risultato di prestigio in un torneo dove tutte (o quasi) le big erano presenti e Las ...

Beach Volley - World Tour 2018 Las Vegas. Menegatti/Orsi Toth nei quarti! Lupo/Nicolai quinti con tanti rimpianti : Si ferma al quinto posto la corsa di Paolo Nicolai e Daniele Lupo al torneo 4 Stelle di Las Vegas e anche nel 2018, visto che gli azzurri torneranno in campo solo nel prossimo anno a caccia di punti per la qualificazione olimpica. Un quinto posto con tanto amaro in bocca perchè gli italiani hanno dimostrato di non avere nulla in meno rispetto ai polacchi Fijalek/Bryl che volano nella loro terza semifinale di prestigio degli ultimi tre mesi, ...

Beach Volley - World Tour 2019 Las Vegas. Lupo/Nicolai nei quarti - Rossi/Caminati chiudono al nono posto : Paolo Nicolai e Daniele Lupo volano ai quarti di finale del torneo 4 Stelle di Las Vegas e portano già a casa un ottimo risultato ma la coppia italiana non vuole fermarsi qui e stasera proverà a dare l’assalto alla semifinale contro i polacchi Fijalek/Bryl. Negli ottavi di finale, contro i rappresentanti del Qatar Ahmed Tijan/Cherif, coppia di assoluto valore a livello internazionale, Lupo/Nicolai hanno giocato un match molto solido, in ...

Beach Volley - World Tour 2018 Las Vegas. Rossi/Caminati e Menegatti/Orsi Toth agli ottavi! Sarà una notte lunghissima : Tre coppie azzurre agli ottavi di finale del 4 Stelle di Las Vegas. L’ItalBeach va forte e si prepara ad una notte lunga ed emozionante con Rossi/Caminati, Lupo/Nicolai nel torneo maschile e Menegatti/Orsi Toth in quello femminile che si preparano a giocarsi l’accesso ai quarti di finale in programma domani. Nella sfida dei sedicesimi di finale maschili ancora una partita vietata ai deboli di cuore per Rossi e Caminati che sono ...

Beach Volley : a Las Vegas Lupo-Nicolai battono Andreatta-Abbiati : LAS Vegas, STATI UNITI,- E'partito il torneo 4 stelle di Las Vegas dove sono protagoniste quattro coppie italiane. Nel primo match di giornata Marco Caminati ed Enrico Rossi hanno avuto ragione della ...

Beach Volley - World Tour 2019 Las Vegas. Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth ok - Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta sfiorano il colpaccio : L’ItalBeach perde un pezzo ma esce a testa alta dalla prima giornata del torneo 4 Stelle di Las Vegas che distribuisce punti pesanti in chiave qualificazione Tokyo 2020. Lupo/Nicolai conquistano gli ottavi di finale,. Menegatti/Orsi Toth giocheranno per lo stesso obiettivo dopo aver raggiunto il secondo turno, Rossi/Caminati dovranno passare dai sedicesimi dopo una bella prestazione con Brouwer/Meeuwsen, mentre Abbiati/Andreatta escono dal ...

Beach Volley - World Tour 2019 Las Vegas. Il derby a Lupo/Nicolai - Rossi/Caminati mettono al tappeto i cechi : ... che nell'altra semifinale hanno sconfitto 2-0 gli statunitensi Rosenthal/Budinger, , ex campioni del mondo e bronzo olimpico in carica: non ci sono precedenti fra le due coppie. Tra un paio d'ore in ...

Beach Volley - World Tour Bandar-e Anzali 2019 : tredicesimo posto per Monduzzi/Basti : Si ferma al primo turno l’avventura degli azzurri Emanuele Monduzzi e Antonio Basti nella terza tappa del Caspian Tour a Bandar-e Anzali in Iran, torneo 1 Stella del World Tour. Gli azzurri sono stati sconfitti in due set (21-9, 21-12) anche dagli sloveni Pokersnik/Plahutnik ed hanno chiuso con il 13mo posto. A giocarsi la vittoria finale nel torneo nell’atto conclusivo in programma domattina sarà la coppia iraniana più attesa, ...

Beach Volley - World Tour 2019 Las Vegas. Il derby a Lupo/Nicolai - Rossi/Caminati mettono al tappeto i cechi : Pronostico rispettato nella sfida tutta italiana in programma nella semifinale del girone preliminare del torneo 4 Stelle di Las Vegas. Paolo Nicolai e Daniele Lupo superano senza problemi 2-0 Abbiati/Andreatta e volano alla fase ad eliminazione diretta. La coppia numero uno azzurra incontro qualche difficoltà solo nella fase iniziale del match, quando Abbiati e Andreatta riescono a tenere il ritmo dei rivali fino all’8-8, poi ...

Beach Volley - World Tour 2019 Las Vegas. E’ subito derby azzurro sulla sabbia statunitense : E’ quasi un doppio derby quello che attende le coppie italiane maschili impegnate da oggi nei gironi preliminari del torneo 4 Stelle di Las Vegas. Un derby reale si giocherà per la semifinale del girone G alle 19.40 tra la coppia numero uno del panorama italiano, composta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo e la coppia più sorprendente dell’ultima stagione, composta da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. I favori del pronostico sono per ...

Buenos Aires 2018 - Scampoli-Bertozzi d'argento nel Beach volley : L'Italia del beach volley è medaglia d'argento ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires. La coppia composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi ha infatti ceduto soltanto in finale alle russe ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Scampoli/Bertozzi mettono paura alle russe ma sono d’argento : Erano abituate a dominare Maria Voronina e Marila Bocharova ma sulla sabbia olimpica di Buenos Aires le campionesse di tutto hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio nella finale che consegna loro un fantastico Triplete d’oro dopo Europei e Mondiali contro le azzurre Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi, battute con un doppio 21-19. Partita emozionante, a tratti anche spettacolare con le azzurre che a più riprese ...