Bce lascia i tassi invariati

Bce lascia tassi invariati a 0% : 14.12 La Banca Centrale Europea ha lascia to i tassi invariati e ha confermato l'orientamento a mantenerli ai livelli attuali "almeno fino all'estate 2019 e in ogni caso finché sarà necessario" per assicurare lo stabile ritorno dell'inflazione ai livelli auspicati. Il tasso principale resta quindi fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La Bce ha poi confermato che da inizio ottobre gli acquisti ...

Bce - Merkel lascia la palla a Macron I nomi in corsa per il dopo Draghi : Il 2019 sarà un anno cruciale per il futuro dell'Unione Europea. Non solo le elezioni Ue della prossima primavera, cambieranno anche i nomi dei presidenti della Commissione euopea e della Bce. Mario Draghi è pronto a cedere il suo posto. Ma a chi? Fino a qualche tempo Segui su affaritaliani.it