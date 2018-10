Bce | Draghi | ' QE | acquisti per 15 miliardi al mese fino a fine 2018 | reinvestimenti fino

Bce - Draghi : 'tassi a questi livelli fino a estate 2019 e in ogni caso fino a quando sarà necessario' : "I

Bce - Draghi : 'prevediamo inflazione in rialzo entro fine anno - anche per salari in aumento' : "Prevediamo un'inflazione in rialzo entro fine anno, anche per la crescita dei salari". Lo ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio dei tassi, ...

Bce - Draghi : «Italia come Brexit - è tra le incertezze. Fiducia per intesa con Ue» : Rispettate le previsioni degli analisti e degli operatori. «Sullo spread non ho la sfera di cristallo, abbassare i toni potrebbe essere utile a ridurre le tensioni»

Draghi : «Bce non si piegherà alle esigenze dell'Italia - ma ho fiducia in un accordo» : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. «Sono fiducioso che si troverà un accordo», ha detto...

La bacchettata di Mario Draghi - Bce - : Roma, 25 ott., askanews, - Gli aumenti dei tassi di interesse sui titoli di Stato dell'Italia automaticamente 'riduce i margini espansivi' del Bilancio, ha rilevato il presidente della Bce Mario ...

Bce - inflazione salirà entro fine anno. Draghi : "Pronti ad agire su misure se necessario" : I dati più recenti anche se più deboli, confermano un'espansione in corso "ben diffusa" e "pressioni inflazionistiche in graduale rialzo" per l'Eurozona. Lo ha detto il presidente della BCE, Mario ...

Bce - Draghi : «Italia come Brexit è fra le incertezze» Live Acquisto dei titoli fino al 2018 : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla politica monetaria

Bce : nessuna novità attesa - ma attenzione alle parole di Draghi sull'inflazione - analisti - : Nella riunione odierna, la Banca centrale europea, Bce, non dovrebbe fare nessun annuncio rilevante di politica monetaria. Seguirà come di consueto la conferenza stampa del presidente, Mario Draghi, che probabilmente si concentrerà più su aspetti tecnici relativi ai reinvestimenti del portafoglio della ...

Appesi ancora a Mario Draghi. La Bce può decidere di rendere più facile o più difficile la vita dell'Italia : Tocca ancora una volta a Mario Draghi. I riflettori sono di nuovo puntati sul tavolo della Bce, che si riunisce in una fase delicatissima per l'Europa, in piena bufera per lo scontro sulla manovra italiana, incerta sull'esito dei negoziati della Brexit e preoccupata per dati che mostrano un indebolimento complessivo della crescita. Proprio mentre si contano i giorni prima della fine del Quantitative Easing, la lista dei problemi e delle ...

Finisce il QE? Ci pensa Draghi Ecco come la Bce aiuterà Conte : Quella di domani difficilmente sarà una riunione cruciale per il board della Bce, ma gli esperti di Columbia Threadneedle Investments invitano ad ascoltare con attenzione cosa dirà Mario Draghi: il banchiere centrale europeo potrebbe infatti fornire i dettagli sulla politica di reinvestimento dei bond che la Bce si ritroverà in portafoglio dal 2019, una volta concluso il Quantitative Easing. In tutto sono oltre 2.600 ...

Le tre parole di Draghi che spiegano perché oggi non sarà la Bce a salvare l'Italia : Roma. l'Italia si sta autoinfliggendo una crisi da manuale. Il governo ha presentato una manovra insostenibile, con previsioni irrealistiche, bocciata ieri dalla Commissione europea e prima dalle ...