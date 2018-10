Bce | Draghi | Italia come Brexit è fra le incertezze per l' Eurozona

Bce - il M5s attacca Draghi : "Spiace ma anche lui attacca Italia" : Lo spread infatti non dipende dalla Manovra del Popolo, che al contrario aiuterà l'economia a ripartire permettendoci finalmente di ridurre il debito pubblico dopo anni in cui è solamente cresciuto. ...

Draghi : 'Fiducia in accordo ma la Bce non si piegherà a esigenze dell'Italia' : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. 'Sono fiducioso che si troverà un accordo', ha detto il numero uno dell'...

Draghi “Italia? Bce non si piega a deficit”/ Allarme spread : “tassi invariati - accordo Manovra si troverà” : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Draghi dice all'Italia che è compito del governo abbassare lo spread non della Bce : Se è vero che oggi, alla riunione del Consiglio della Banca centrale europea l'Italia non è stato un argomento centrale perché il “tema è fiscale”, come ha detto Mario Draghi e “non monetario”, lo stesso non si può dire riguardo alla conferenza stampa. L'attenzione dei giornalisti internazionali si

Bce - Draghi su Italia : 'non è nostro compito finanziare deficit - su capital key aggiustamenti ma anche per Brexit' : "Non è nostro compito finanziare il deficit. Noi ci occupiamo di politica monetaria, non di politica fiscale". Così il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio dei tassi, in cui diversi giornalisti hanno posto domande sulla situazione in corso in ...

Bce - il discorso di oggi di Mario Draghi : 'Economia indebolita - ma scenario base non cambia' - Sky TG24 - : Il presidente della Bce è intervenuto al termine di una riunione in cui è stato confermato che il Quantitative easing durerà fino a dicembre. "Situazione italiana come Brexit pesa fra incertezze ...

Bce - Draghi : 'prevediamo inflazione in rialzo entro fine anno - anche per salari in aumento' : "Prevediamo un'inflazione in rialzo entro fine anno, anche per la crescita dei salari". Lo ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio dei tassi, ...

Bce - Draghi : 'QE - acquisti per 15 miliardi al mese fino a fine 2018 - reinvestimenti fino a quando ce ne sarà bisogno' : "Riguardo al piano di Quantitative easing, gli acquisti di asset procederanno per un valore di 15 miliardi al mese fino alla fine del 2018, mentre i reinvestimenti andranno avanti fino a quando sarà ...

Bce - Draghi : «Italia come Brexit - è tra le incertezze. Fiducia per intesa con Ue» : Rispettate le previsioni degli analisti e degli operatori. «Sullo spread non ho la sfera di cristallo, abbassare i toni potrebbe essere utile a ridurre le tensioni»

Draghi : «Bce non si piegherà alle esigenze dell'Italia - ma ho fiducia in un accordo» : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. «Sono fiducioso che si troverà un accordo», ha detto...

La bacchettata di Mario Draghi - Bce - : Roma, 25 ott., askanews, - Gli aumenti dei tassi di interesse sui titoli di Stato dell'Italia automaticamente 'riduce i margini espansivi' del Bilancio, ha rilevato il presidente della Bce Mario ...

Bce - inflazione salirà entro fine anno. Draghi : "Pronti ad agire su misure se necessario" : I dati più recenti anche se più deboli, confermano un'espansione in corso "ben diffusa" e "pressioni inflazionistiche in graduale rialzo" per l'Eurozona. Lo ha detto il presidente della BCE, Mario ...

Bce - Draghi : «Italia come Brexit è fra le incertezze» Live Acquisto dei titoli fino al 2018 : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla politica monetaria

Politica monetaria della Bce - il presidente Draghi in conferenza stampa Diretta : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla Politica monetaria