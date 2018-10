Bce | Draghi | «Italia come Brexit è fra le incertezze» Live Acquisto dei titoli fino al

Politica monetaria della Bce - il presidente Draghi in conferenza stampa Diretta : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla Politica monetaria

Bce : nessuna novità attesa - ma attenzione alle parole di Draghi sull'inflazione - analisti - : Nella riunione odierna, la Banca centrale europea, Bce, non dovrebbe fare nessun annuncio rilevante di politica monetaria. Seguirà come di consueto la conferenza stampa del presidente, Mario Draghi, che probabilmente si concentrerà più su aspetti tecnici relativi ai reinvestimenti del portafoglio della ...

Appesi ancora a Mario Draghi. La Bce può decidere di rendere più facile o più difficile la vita dell'Italia : Tocca ancora una volta a Mario Draghi. I riflettori sono di nuovo puntati sul tavolo della Bce, che si riunisce in una fase delicatissima per l'Europa, in piena bufera per lo scontro sulla manovra italiana, incerta sull'esito dei negoziati della Brexit e preoccupata per dati che mostrano un indebolimento complessivo della crescita. Proprio mentre si contano i giorni prima della fine del Quantitative Easing, la lista dei problemi e delle ...

Finisce il QE? Ci pensa Draghi Ecco come la Bce aiuterà Conte : Quella di domani difficilmente sarà una riunione cruciale per il board della Bce, ma gli esperti di Columbia Threadneedle Investments invitano ad ascoltare con attenzione cosa dirà Mario Draghi: il banchiere centrale europeo potrebbe infatti fornire i dettagli sulla politica di reinvestimento dei bond che la Bce si ritroverà in portafoglio dal 2019, una volta concluso il Quantitative Easing. In tutto sono oltre 2.600 ...

Le tre parole di Draghi che spiegano perché oggi non sarà la Bce a salvare l'Italia : Roma. l'Italia si sta autoinfliggendo una crisi da manuale. Il governo ha presentato una manovra insostenibile, con previsioni irrealistiche, bocciata ieri dalla Commissione europea e prima dalle ...

Grecia-Bce : Tsipras incontra Draghi e Coeure a Bruxelles - "prospettive positive" per economia : Atene, 18 ott 18:51 - , Agenzia Nova, - Il presidente della Banca centrale europea , Bce, , Mario Draghi, ha riconosciuto le "prospettive positive" dell'economia greca nel corso di... , Gra,

Bce - Draghi : Paesi con alto debito rispettino patto stabilità : Roma, 12 ott., askanews, - La crescita economica in corso nell'area euro richiede la ricostituzione dei buffer per le finanze pubbliche. E ciò è di 'fondamentale importanza per i Paesi in cui il ...

Spread - incontro privato Draghi-Mattarella <br>Il presidente Bce : "governo sottovaluta rischi" : Il governo sottovaluta il rischio Spread e di questo avrebbero parlato Mario Draghi e Sergio Mattarella ieri mattina al Quirinale. Il presidente della Bce e il Capo dello Stato si erano già sentiti via telefono negli ultimi giorni di turbolenze sui mercati, ma di fronte all’atteggiamento giudicato poco prudente dell’esecutivo tra i due si è reso necessario un faccia a faccia. Così secondo la ricostruzione de La Stampa. Un incontro privato e ...

La Bce “unico acquirente” dei Btp : quanto vale Draghi per lo spread : «I dati della Banca d’Italia sul possesso dei Btp, fino a maggio di quest’anno, mostrano che la Bce è stato pressoché l’unico acquirente netto di Btp nella fase di picco del Qe. Ogni altro tipo di investitore è stato un venditore netto». È il passaggio di una ricerca di Citigroup che dimostra, numeri alla mano, come il bello sul versante dello spr...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 ottobre : Fuga dal debito italiano : la differenza di rendimento con i titoli tedeschi torna al 2014 - prima dell’intervento della Bce di Draghi : 301 punti Panico da spread, il governo litiga ancora sul vero deficit La differenza con la Germania torna ai livelli del 2014, prima degli aiuti della Bce. Salvini insulta Juncker: “Parlo soltanto coi sobri” di Carlo Di Foggia I gonzi di Riace di Marco Travaglio Domenico Lucano, il sindaco ribelle di Riace da ieri agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di ...