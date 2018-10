Bce conferma tassi a zero e stop acquisti netti bond dopo dicembre

La Bce conferma la fine del Qe a fine anno e tassi invariati fino all'estate del 2019 : La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e "anticipa che in seguito, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine, gli acquisti netti giungeranno a termine". Lo afferma l'Eurotower aggiungendo che "intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo" dopo la fine del Qe e "finché ...

Bce conferma tassi a zero e fine QE. Piazza Affari corre con le banche : A Milano lo spread in calo e le rassicurazioni del vicepremier Matteo Salvini sul sostegno al comparto bancario spingono gli acquisti sui titoli del settore. Mediobanca in cima al listino festeggia la trimestrale sopra le attese. Bene gli industriali, debole le utilities...

La Bce lima le stime di crescita e conferma : il Qe finirà il 31 dicembre. Da ottobre acquisti dimezzati a 15 miliardi : Riviste leggermente al ribasso le stime di crescita per il 2018 e 2019. confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo...

Eurozona - l'inflazione si conferma oltre target Bce : Teleborsa, - Accelera secondo le previsioni l'inflazione dell'Eurozona. Secondo l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT,, i prezzi al consumo a luglio sono cresciuti del 2% su base tendenziale, come ...