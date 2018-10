Basket | squadre Under 18 giocarono a perdere | due allenatori e un dirigente squalificati

Presentate le squadre dell'ASD Basket Calcinaia : ... e non solo, il nome di Calcinaia nel mondo della pallacanestro e dello sport in generale. Subito dopo i saluti iniziali sono sfilati tutti gli atleti della società nel Palazzetto di Calcinaia . Al ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : i roster delle 16 squadre partecipanti alla massima competizione europea per club : Sedici squadre, da un minimo di trenta a un massimo di trentotto partite, un trofeo. L’Eurolega, in fondo, è tutto questo nel format attuale, che poi è quello che darà vita tra pochi giorni all’edizione 2018-2019. La partenza di Luka Doncic per la NBA (che partirà proprio la settimana prossima, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre in Italia) ha reso i piani della difesa del titolo un po’ più complessi per il Real ...