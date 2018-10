Baseball | World Series | Red Sox impeccabili vincono ancora sui Dodgers

Baseball - World Series MLB 2018 : Boston vince anche gara-2 e si porta sul 2-0 contro Los Angeles : gara-2 delle World Series 2018 va ai Boston Red Sox che si impongono per 4-2 sui Los Angeles Dodgers, dopo aver vinto gara-1 ieri notte con il risultato di 8-4. Serie, quindi, sul 2-0 per i Sox, che sfruttano al meglio il fattore campo prima di volare a Los Angeles. A fare la differenza stanotte sono state le sole 3 valide messe in campo dagli ospiti e, soprattutto, la bravura di Boston ad uscire positivamente da situazioni che li hanno visti in ...

Baseball - World Series : è subito Boston Los Angeles Dodgers sconfitti 8-4 : New Series, same Sox. #WorldSeries pic.twitter.com/fOwo6pkVzY - MLB , @MLB, 24 ottobre 2018 Boston fa pesare tutta la sua storia e tutta la sua potenza nella prima partita della serie su 7 contro i ...

Baseball - World Series MLB 2018 : gara-1 va ai Boston Red Sox per 8-4 : Le World Series 2018 cominciano con la vittoria, al Fenway Park, dei Boston Red Sox per 8-4 in gara-1 sui Los Angeles Dodgers. L’incontro è sempre stato guidato dai padroni di casa, che hanno inoltre raccolto un maggior numero di valide (11 contro 8). I Red Sox iniziano a farsi sentire fin dal primo inning, con singolo a destra di Benintendi che porta a segno Betts; sempre Benintendi va a prendersi il 2-0 con un altro singolo, stavolta a ...

Baseball - World Series MLB 2018 : gara-1 va ai Boston Red Sox per 8-4 : Le World Series 2018 cominciano con la vittoria, al Fenway Park, dei Boston Red Sox per 8-4 in gara-1 sui Los Angeles Dodgers. L’incontro è sempre stato guidato dai padroni di casa, che hanno inoltre raccolto un maggior numero di valide (11 contro 8). I Red Sox iniziano a farsi sentire fin dal primo inning, con singolo a destra di Benintendi che porta a segno Betts; sempre Benintendi va a prendersi il 2-0 con un altro singolo, stavolta a ...

Baseball - World Series MLB 2018 : Boston Red Sox-Los Angeles Dodgers. Programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione della Major League Baseball si avvia alla sua conclusione con lo spettacolo delle World Series, che metteranno di fronte i Boston Red Sox e i Los Angeles Dodgers per la prima volta in assoluto nell’ultracentenaria storia delle finali MLB. I Dodgers sono alla seconda presenza consecutiva dopo la sconfitta del 2017 nella settima gara contro gli Houston Astros, mentre per i Red Sox c’è il ritorno dopo l’ultimo titolo ...