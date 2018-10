Baseball | World Series MLB 2018 | Boston vince anche gara-2 e si porta sul 2-0 contro Los

oasport

: Il Corriere della Sera scrive che Ryan Brazier prima di approdare ai Red Sox giocava da semi professionista in una… - SchiroTheBabe : Il Corriere della Sera scrive che Ryan Brazier prima di approdare ai Red Sox giocava da semi professionista in una… - antoniogenna : #TVUSA Giorno per giorno Flash #2437 — #Ascolti statunitensi di martedì 23 ottobre 2018: 12,6 milioni per il primo… - palolpalol : @DAZN_IT @DilettaLeotta le world series di baseball in lingua originale. altro che sta tipa. le telecronache di baseball in inglese ! -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)-2 delleva aiRed Sox che si impongono per 4-2 sui Los Angeles Dodgers, dopo aver vinto-1 ieri notte con il risultato di 8-4. Serie, quindi, sul 2-0 per i Sox, che sfruttano al meglio il fattore campo prima di volare a Los Angeles. A fare la differenza stanotte sono state le sole 3 valide messe in campo dagli ospiti e, soprattutto, la bravura diad uscire positivamente da situazioni che li hanno visti in difficoltà con il conteggio degli out. L’insi sblocca al secondo inning con il punto realizzato da Xander Bogaerts per i Sox, il quale realizza un doppio e vieneto a casa da Ian Kinsler. I Dodgers riescono a ribaltarla nella prima metà del quarto periodo conquistando due marcature e ringraziando un David Price, per un’unica volta, non perfetto sul monte di lancio. Nel quinto inning, però, arriva la svolta, con i padroni ...