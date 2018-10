Bari | sindaco Decaro sul rapporto con De Laurentiis | “Litigato 6-7 volte | ma ha solidità”

calcioweb.eu

: #Salvini risponde al sindaco di Bari: 'Con la Lega al governo il numero di migranti nei centri d'accoglienza è cala… - LegaSalvini : #Salvini risponde al sindaco di Bari: 'Con la Lega al governo il numero di migranti nei centri d'accoglienza è cala… - CalcioWeb : #Bari, sindaco #Decaro sul rapporto con #DeLaurentiis: 'Litigato 6-7 volte, ma ha solidità' - chiamamicitta : Il premier è stato accolto dal Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il Presidente Anci e Sindaco di Bari Antonio Decar… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il presidente dell’Anci, nonchédi, Antoniosi è espresso sulcon Dein occasione di un’intervista con Luca Telese all’assemblea nazionale dell’Anci: “Con Aurelio De Laurentis in questi mesi ci ho litigato sei-sette. Ha un caratteraccio. Non si può avere tutto nella vita, ha una solidità economica e la squadra sta facendo bene“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolosulcon De: “Litigato 6-7, ma ha solidità” CalcioWeb.