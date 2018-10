Barcellona-Inter 2-0 | le pagelle dei nerazzurri | il migliore è Skriniar

Diretta Barcellona-Inter di oggi : in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay : Questa sera, alle ore 21:00, I'Inter di Luciano Spalletti sfidera' in trasferta il Barcellona. Il match di cartello, che vedra' sfidarsi nerazzurri e blaugrana, sara' valido per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League [VIDEO]. L'Inter arriva al match contro i Campioni di Spagna reduce dalla vittoria per 1-2 contro il PSV. Il Barcellona, invece, arriva alla gara odierna forte della vittoria ottenuta contro il Tottenham, ...

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Barcellona-Inter 2-0 : gol di Rafinha e Jordi Alba : Il Camp Nou va ancora un po' grande all'Inter. Il vestito cade sulle spalle, ha le maniche lunghe: insomma, bisogna crescere. Oggi va così, fra qualche mese chissà. Del resto anche l'Inter del ...

Barcellona-Inter - Icardi contrariato per la prestazione del primo tempo : “Abbiamo concesso troppo” : È un Mauro Icardi deluso e visibilmente contrariato quello che si presenta ai microfoni di Sky nel post Barcellona-Inter. Il capitano nerazzurro ha spiegato cosa non è andato: “La differenza è stata nel primo tempo. Non siamo stati da Inter e abbiamo concesso troppo spazio, lasciando anche il gioco. Poi meglio nel secondo tempo pressando di più. Dovevamo approfittarne in fase conclusiva”. Sulla partita e sulla classifica del ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Barcellona-Inter 2-0. Rafinha e Jordi Alba spingono i catalani al primo posto : Il Barcellona con un gol per tempo stende l’Inter e si porta da solo in vetta al Girone B della Champions League di Calcio: Rafinha al 32′ con il più classico dei gol dell’ex e Jordi Alba all’83’ firmano la vittoria dei blaugrana e fanno salire i catalani a quota 9, mentre l’Inter resta a 6, ma il pari tra PSV e Tottenham favorisce i nerazzurri in chiave passaggio del turno. Nel primo tempo l’Inter ...

