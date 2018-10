Banche a rischio ricapitalizzazione già con lo spread a 320 | alert su Mps e Carige Il

Tria : 'con spread a questi livelli rischio Banche. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Giorgetti : "Lo spread mette a rischio le Banche" : Le banche rischiano grosso. Ne è convinto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. In un'intervista al Messaggero spiega che il problema è lo spread. Sempre lui. "Non è che possiamo cambiare solo perché Moody's ha fatto quella valutazione. La manovra è impostata. Adesso vedremo nei documenti che verranno presentati in Parlamento come è strutturata nei dettagli. Il 2,4% è un tetto massimo per tutte le misure in essa ...

Giancarlo Giorgetti : 'Spread - perché le Banche sono a rischio'. E sul governo : 'Chi dovrebbe tacere' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Paolo Savona , fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Spread - cosa rischiano le Banche ogni cento punti in più : gli istituti più a rischio : Una buona parte sta all'estero. Ma tra coloro che, in Italia, hanno in tasca , pancia?, titoli di Stato , la parte del leone la fanno ovviamente le banche . Secondo stime della Banca d'Italia relative ...

Novità fiscali per Banche e assicurazioni - rischio di conseguenze anche per i consumatori : La manovra finanziaria prevista dal governo portera' notevoli conseguenze anche per quanto riguarda banche e assicurazioni, le quali contribuiranno alla manovra 2019 con un gettito di circa 4,2 miliardi di euro. In base ai dati emersi dalle tabelle contenute nel documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles dal governo italiano, si aggirerebbe intorno ai 4 miliardi l’effetto finanziario che derivera' dalla forte stretta sulla ...

Fitch : rialzo spread mette a rischio le Banche italiane : L'agenzia di rating Ficth avverte che 'le banche italiane subiscono una maggiore pressione sui rating dal rischio sovrano'. Questi rischi includono, si legge nel report, 'l'erosione di capitale dovuta ...

Lega e M5s - il retroscena : il rischio di arrivare a un salvaBanche : Il terrore del Movimento 5 stelle e della Lega è di fare la fine di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi: il 'governo del popolo', infatti, dopo aver fatto una 'manovra del popolo' rischia di dover ...

Fmi - allarme Italia : rischio contagio Banche-BTp : L’esposizione sui bond di Paesi molto indebitati, come l’Italia, è uno dei fattori di rischio, come dimostrato dalla crisi dell’euro. Sistema finanziario vulnerabile a una nuova Grande Depressione...

Banche e spread - Mps è la banca italiana più a rischio collasso per l'aumento degli interessi : Cinquanta miliardi in più da dicembre dello scorso anno. E' il valore in titoli di Stato che si trovano in pancia le Banche italiane , cresciuto da 323 a 373 miliardi . Riacquisti che hanno ripreso ...

Fmi avverte l'Italia : l'incertezza politica mette a rischio le Banche : ... le condizioni finanziarie sono rimaste relativamente buone, grazie principalmente alle politiche monetarie ancora accomodanti e nonostante l'incertezza politica". In Italia ''se dovessero ...