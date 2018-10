Autostrada Valdastico | indagine della Corte dei Conti La Finanza in Provincia | documenti

Autostrada della Valdastico - l’ennesimo scempio inutile da contrastare : Una delle tante occasioni per sfasciare il territorio senza alcun ritorno di pubblica utilità, ma in compenso creare lavoro, far girare soldi. Questo è l’ennesima Autostrada inutile del Nord Italia: l’Autostrada della Valdastico (A31). La A31 ha radici antiche: nasce alla fine degli anni ’60 dello scorso secolo, nell’ottica di fornire un asse viario alle nascenti zone industriali del vicentino; il progetto originale prevedeva ...