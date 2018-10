Aumento delle sigarette in arrivo per finanziare pensioni e reddito di cittadinanza

USA - prezzi delle case in Aumento ad agosto : In crescita il comparto immobiliare statunitense nel mese di agosto. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency , che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, si è attestato ...

Piaggio - l'Aumento delle vendite fa crescere ricavi e investimenti. Debito in calo : Con 469.400 veicoli venduti nel mondo, il 10 per cento in più rispetto al 30 settembre del 2017 il gruppo Piaggio archivia i risultati dei primi nove mesi del 2019 con la 'crescita di tutti i principali indicatori di conto economico,...

Meteo : tanto Sole e Aumento delle temperature oggi - vasti temporali in Sardegna : Alta pressione in rinforzo sull'Italia, Sardegna ai margini, attenzione in giornata. Meteo / L'alta pressione si sta rinforzando lievemente e momentaneamente su gran parte della nostra penisola...

Movimento 5 Stelle : 'l'Aumento delle tasse per la partita iva è una fake news' : Il Movimento 5 Stelle negli ultimi giorni si sta scontrando con diverse testate giornalistiche accusandole di pubblicare le cosiddette fake news, riguardo al possibile aumento delle tasse e dei costi per la partita iva. Infatti, la prima accusa è stata lanciata verso l'Espresso e, oggi, è toccato alla Repubblica essere "richiamato" su un presunto articolo falso riguardo l'aumento delle tasse per la partita iva di 3.2 milioni di possessori. ...

DIETRO LE QUINTE/ L'Aumento delle tasse di Lega e M5s apre i due forni di Berlusconi : Silvio Berlusconi da un lato cerca di riportare nel centrodestra Matteo Salvini, dall’altro cerca di usare gli errori del Governo per rilanciare l’azione di Forza Italia. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 06:02:00 GMT)IL DEF VISTO DAL PD/ Boccia: Salvini e Di Maio, la gente vuole lavoro, non sussidiDIETRO LE QUINTE/ Il decreto sicurezza e quel messaggio "in codice" di Mattarella alla Consulta, di D. Marchetti

Riscaldamento globale : gli effetti sono alla base dell’Aumento di statura delle piante nella tundra artica e alpina negli ultimi 30 anni : È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature l’articolo Plant functional trait change across a warming tundra biome del gruppo di ricerca in Geobotanica ed Ecologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, costituito da Marcello Tomaselli, Alessandro Petraglia e Michele Carbognani. Il gruppo di studiosi conduce da oltre 10 anni esperimenti e ...

Nervosismo dei mercati. Confindustria : da manovra rischio Aumento delle tasse : Se continuiamo invece a chiedere sacrifici, l'economia tornerà a deprimersi". Anche l'altro vicepremier Matteo Salvini conferma di voler andar avanti con la manovra, e non abbassa i toni. Stamattina ...

Nuovo forte Aumento delle tariffe per l’elettricità e il gas : Dal primo ottobre scatta un Nuovo forte aumento delle tariffe per l’elettricità e il gas. Secondo quanto ha stabilito l’Arera

Istat : in Aumento fiducia dei consumatori ma cala quella delle imprese : Cresce la fiducia dei consumatori mentre cala quella delle imprese a settembre. Il primo indice, calcola l'Istat, passa da 115,3 a 116,0, mentre il secondo scende da 103,9 a 103,7. Tutte le componenti ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ La Lega appoggia Aumento delle minime 780 euro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La Lega appoggia aumento delle minime 780 euro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:04:00 GMT)

AR : niente Aumento delle imposte per i ricchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fiumicino - vento in Aumento : annullato il lancio delle lanterne : vento in intensificazione sulla costa di Fiumicino: a causa della situazione meteo l’evento della Notte Bianca denominato “Notte delle lanterne”, previsto alle 23.30 di questa sera sul Lungomare della Salute, è stato annullato. Si svolgerà a Passoscuro, Tragliatella e Aranova: lo rende noto il comune di Fiumicino. L'articolo Fiumicino, vento in aumento: annullato il lancio delle lanterne sembra essere il primo su Meteo Web.

Antartide : ghiacci a rischio con un Aumento di 2°C delle temperature : Una ricerca condotta dall’Imperial College di Londra, pubblicato su Nature, ha ricostruito la storia geologica dell’Antartide quando le temperature erano simili a quelle previste per questo secolo: se la temperatura media della Terra aumentasse di 2°C e rimanesse a tali livelli per alcuni millenni, il continente bianco perderebbe i suoi ghiacci. Lo studio si basa sull’analisi dei sedimenti marini della banchisa orientale ...