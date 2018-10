Atypical rinnovata da Netflix per la terza stagione | nuovi episodi in arrivo per la serie

optimaitalia

(Di giovedì 25 ottobre 2018)ha confermato la produzione di unaper laacclamata dalla critica, creata, prodotta e scritta da Robia Rashid (già dietro How I Met Your Mother, Will & Grace). Il nuovo atto sarà composto da dieci.La secondaè stata pubblicata sulla piattaforma il mese scorso, e ha visto Elsa e Doug affrontare le conseguenze della loro crisi matrimoniale, mentre Casey cerca di adattarsi alla sua nuova scuola, e Sam si prepara al diploma.I produttori Seth Gordon e Mary Rohlich, che hanno alle spalle collaborazioni contv come Baywatch e The Goldbergs, e il film Come ammazzare il capo, torneranno a lavorare insieme a Rashid. Jennifer Jason Leigh, che interpreta Elsa, sarà tra i produttori della. Michelle Dean, dottoressa al centro di ricerca e cura per l'autismo a Los Angeles, ha contributo ad aiutare il cast e la ...