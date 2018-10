Attenti alla truffa del parchimetro a Roma | ecco come ti rubano i soldi

Millennials e Gen Z a confronto sulla moda green : Andretta - PwC - : «I giovani sono Attenti alla sostenibilità : mettetela sull'etichetta» : ... partner, specializzata nel settore Retail & Consumer, al Milano Fashion Global Summit 2018 , al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Si tratta del terzo ...

Draghi a Mattarella : 'Attenti alla manovra. Non sottovalutate lo spread e le Borse' : Non era la prima volta, ma certo non accade spesso . Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al ...

Draghi a Mattarella : “Attenti alla manovra. Non sottovalutate lo spread e le Borse” : Non era la prima volta, ma certo non accade spesso. Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al telefono, ma con lo spread alle stelle e il governo sotto pressione hanno preferito vedersi a quattr’occhi. L’incontro non è stato reso noto, e la ragione è d...

False email e funzionari - l’Inps avvisa i cittadini : Attenti alla truffa : l’Inps lancia l’allarme e avverte tutti i cittadini di non incappare nell’ennesima truffa ai danni della pubblica amministrazione, in quest’ultimo caso proprio ai danni dell’Istituto di previdenza. L’istituto informa di essere venuto a conoscenza di diversi tentativi di truffa ai danni degli utenti: alcuni hanno preso la forma di False email aventi a oggetto rimborsi contributivi, altri di telefonate da parte di sedicenti funzionari INPS che ...

Manovra - avvertimento del commissario UE Moscovici : Attenti a debito. Alla fine è il popolo che paga : La politica economica. All'indomani della Manovra annunciata dal governo - Manovra che contro le raccomandazioni di Bruxelles alza l'asticella del rapporto deficit/pil al 2.4% - pesano le parole del ...

Fortnite chiuderà i bAttenti il 26 settembre : la fake news che ha allarmato milioni di giocatori : Prendi un gioco che attira milioni e milioni di giocatori e aggiungi un tweet falso ma apparentemente legato la profilo Twitter ufficiale del gioco in questione che afferma che a breve il titolo chiuderà i battenti. Per quanto questo annuncio sembri incredibilmente improbabile il risultato sarà quasi inevitabilmente il caos. Questo è esattamente ciò che è successo con Fortnite.Come segnalato da Heavy, nelle scorse ore è circolato un tweet falso ...

È allarme polmonite : i casi salgono a 121. "Attenti all'acqua dei rubinetti" : È allarme polmonite nella Bassa Bresciana: 121 persone sono corse in ospedale con gli stessi sintomi e la stessa diagnosi.I 121 pazienti sono tutti concentrati nella Bassa Bresciana e in alcuni paesi al confine con l"alto Mantovano, sparsi tra i comuni di Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Acquafredda, Desenzano e Gavardo. Si pensa a un'epidemia e il contagio è inspiegabile. Medici e tecnici stanno cercando di capire se ci sia una correlazione ...

BLOCKCHAIN E LAVORO/ Curriculum e banche dati - Attenti alla rivoluzione in arrivo : Avviato un progetto per cercare di risolvere il problema della mancata interconnessione delle banche dati dei soggetti impegnati nelle politiche attive del LAVORO. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:06:00 GMT)IL CASO/ BLOCKCHAIN, la rivoluzione tecnologica cambia il LAVORO ma solo a metà, di E. MassagliLAVORO 4.0/ I pericoli per l'occupazione non vengono dalle macchine, di F. Amicucci

AUTOSTRADE/ Stato - privato - non profit - Attenti alla trappola delle soluzioni semplici : Far decadere o rescindere la concessione per gestire 2.800 chilometri di AUTOSTRADE per 30 anni non è un affare semplice. E c'è il nodo delle risorse.

Fare il bagno nei fiumi e nei laghi : Attenti alla "febbre delle lumache" : La schistosomiasi o bilharziosi o febbre delle lumache, è una malattia parassitaria causata da vermi trematodi del genere Schistosoma. Si stima che l'infezione interessi 250 milioni di persone, la ...

LETTURE/ 3 miliardi e 25mila combattenti - Attenti alla "fase due" dell'Isis : "Il mondo dopo lo Stato Islamico", che racchiude contributi di vari autori, studia la riorganizzazione di una potenza terroristica solo apparentemente sconfitta. MARCO PUGLIESE(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 06:09:00 GMT)SIRIA/ La ricostruzione ricomincia in un monastero di monache trappiste, di P. RicciSIRIA/ Khawatmi (Aga Khan): ecco perché io, musulmano, ho fatto battezzare mio figlio

Maltempo Genova - Toti : “Allerta gialla fino a domani - stare Attenti” : “Da stasera alle 20 a domani alle 24 l’area del Polcevera sarà sgombra. Ci vuole un po’ di prudenza. C’è un’allerta gialla: non vuol dire che non possono esserci manifestazioni violente da starci un po’ attenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza dopo il crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, in conferenza stampa a Genova. “Abbiamo ...