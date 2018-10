ATP Vienna | Monfils sorprende Isner | l’americano è già fuori

ATP Vienna – Thiem sul velluto contro Querrey - l’austriaco vince in scioltezza e vola ai quarti : Il tennista austriaco supera con un doppio 6-4 l’avversario americano, staccando il pass per i quarti di finale del torneo di casa Procede spedita la marcia di Dominic Thiem nel torneo Atp di Vienna, niente da fare nemmeno per Sam Querrey, costretto a cedere il passo al tennista padrone di casa. L’austriaco infatti gioca sul velluto e vince in due set, staccando il pass per i quarti di finale dove incontrerà il giapponese ...

ATP Vienna – Dimitrov ko agli ottavi - Anderson avanza senza giocare : Dimitrov eliminato agli ottavi di finale del torneo Atp di Vienna, Melzer si ritira e regala ad Anderson i quarti Giornata di importanti eliminazioni al torneo Atp di Vienna: dopo il ko di Fognini agli ottavi di finale del torneo austriaco, anche Grigor Dimitrov è stato eliminato al secondo turno. Il 27enne bulgaro è stato mandato al tappeto dal kazako Kukushkin: il match è terminato dopo 2 ore e 25 minuti di gioco col punteggio di 4-6, ...

Tennis - ATP Vienna 2018 : Fabio Fognini rimontato e battuto dal magiaro Marton Fucsovics : Si ferma al secondo turno l’avventura di Fabio Fognini al torneo ATP 500 di Vienna: sul cemento indoor austriaco il ligure, testa di serie numero 7, viene rimontato e battuto dal magiaro Marton Fucsovics che si impone al termine di due ore di battaglia sportiva con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Nel primo set il primo ad allungare è l’ungherese, che trova il break nel quinto gioco alla prima occasione e conferma l’allungo salendo ...

ATP Vienna : Thiem batte Bemelmans ed attende di conoscere il suo prossimo avversario : ATP Vienna, Thiem ha superato in due set molto combattuti Bemelmans ed ora attende il vincente dell’incontro tra Querrey e Tsonga ATP Vienna: Thiem approda al secondo turno del torneo austriaco. Il padrone di casa ha superato in due set Bemelmans, avversario tosto superato per 7-5 7-6 al termine di un incontro molto tirato nel quale Thiem ha saputo anche soffrire. Adesso l’austriaco guarderà con un certo interesse la gara ...

Tennis - ATP Vienna 2018 : Fabio Fognini supera in due set Damir Dzumhur. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Ottimo esordio di Fabio Fognini all’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro in corso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il Tennista di Arma di Taggia, numero 15 del ranking ATP e testa di serie numero 7, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 51 ATP, con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match con qualche alto e basso dell’azzurro che ha saputo comunque fare la ...

ATP Vienna – John Isner ribalta Norrie - l’americano vince in tre set e si guadagna gli ottavi di finale : Dopo un inizio complicato, Isner stende l’avversario britannico e stacca il pass per gli ottavi del torneo di Vienna Un inizio complicato, riscattato poi con due set perfetti che permettono a John Isner di stendere Norrie e proseguire il suo percorso nel torneo Atp di Vienna. Il tennista americano soffre le proverbiali sette camicie per avere ragione del suo avversario, che scappa subito avanti dopo il primo set. Serve il miglior ...

ATP Vienna – Nishikori a fatica su Tafoe - il giapponese vince al terzo set il duello con l’americano : Il tennista giapponese impiega due ore e dieci minuti per avere la meglio sull’americano, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2 Kei Nishikori stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di Vienna, stendendo in tre set Tiafoe. Una gara combattuta punto su punto quella tra il giapponese e l’americano, risoltasi dopo oltre due ore di gioco. Sostanziale equilibrio nella prima frazione di gioco, con il ...