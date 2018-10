Atalanta | Percassi | “abbiamo ritrovato serenità”

Atalanta - Percassi : “squadra serena” : “La vittoria col Chievo ci ha consentito di ritrovare la serenità, ma sappiamo che il Parma sabato sarà un ostacolo difficile”. Luca Percassi, ad dell’Atalanta, commenta la possibile svolta della stagione nerazzurra: “sono contento per Ilicic, al di là della tripletta, per noi è un giocatore fondamentale – ha proseguito il dirigente atalantino -. Domenica a Verona sono sceso negli spogliatoi, ma non ho detto ...

Atalanta - Percassi : 'La Var così è inutile - lasciamola perdere' : 'Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest'anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità'. Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, dice la sua sulla ...

Atalanta - Percassi accusa il Var : “Inutile” : Atalanta – Il tuffo di Federico Chiesa ha fatto scalpore, continua e continuerà a far discutere. Non tanto il tentativo, riuscito, del giocatore viola di conquistarsi il rigore, quanto il mancato utilizzo della Var e la non consultazione dell’On Field Review. Il penalty trasformato da Veretout ha indirizzato una gara, quella contro l’Atalanta, che sembrava […] L'articolo Atalanta, Percassi accusa il Var: “Inutile” proviene da Serie A News ...

Atalanta furiosa - Percassi : 'Non possiamo tacere' : ... l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde il suo disappunto per l'arbitraggio di Valeri, soprattutto in occasione del rigore concesso alla ...

Atalanta - Percassi racconta il suo mondo tra politica - Starbucks e passione per il calcio : SULL'ECONOMIA ITALIANA - 'Dipende dalla politica e in questo momento tutte le istituzioni internazionali stanno guardando l'Italia con attenzione. E' un periodo delicato per l'Italia, speriamo che ...

Serie A Atalanta - Percassi : «No allarmismi. Fiducia in Gasperini» : BERGAMO - " Non è il caso di creare allarmismi per una partita persa su due episodi, una punizione e una Serie di rimpalli ". L'ad dell' Atalanta , Luca Percassi , invita la squadra a superare lo ...