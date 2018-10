Atalanta | Ilicic | “dobbiamo giocare col sorriso”

Ilicic - Atalanta giochi con il sorriso : ANSA, - BERGAMO, 25 OTT - "Dobbiamo giocare col sorriso, quella è la cosa più importante. Con Luca Percassi, a Verona, nello spogliatoio, ce ne siamo scambiato uno: se vinci è anche più facile". Josip ...

Chievo-Atalanta 1-5 : Ventura parte con un disastro - Ilicic fa rinasce i nerazzurri : VERONA - Dopo due mesi senza vittorie, l'Atalanta rinasce a Verona abbattendo 5-1 un Chievo che per il momento non trae benefici dalla cura Ventura, oggi al ritorno su una panchina di A dopo la ...

Serie A - Chievo-Atalanta 1-5 : in gol De Roon - Ilicic - tripletta - - Gosens e Birsa : Peggio di così non poteva andare il ritorno nel nostro campionato dell'ex c.t. Gian Piero Ventura dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Dalla mancata qualificazione con la Svezia al tracollo ...

Atalanta - Gasperini : "Ripartiamo. Provate nuove soluzioni - rientra Ilicic" : Chievo, Parma e Bologna prima dell'Inter, 11 novembre,: 'Senza passare per presuntuoso, siamo superiori. Nelle prossime tre si può svoltare, chance da non sprecare', la carica di De Roon nei giorni ...

Atalanta Sampdoria 0-0 - il risultato in diretta LIVE. Entra Ilicic

Atalanta - Gasperini : "Ilicic ancora molto indietro. Quest'anno c'è meno solidità" : "Pareggiare negli ultimi minuti è sempre positivo. Forse il Milan ha giocato meglio, ma ho ricevuto risposte indicative. Gara della svolta? Non direi, per me la squadra c'è sempre stata". Gian Piero ...

Atalanta : Gasperini ritrova Ilicic : ANSA, - ZINGONIA, BERGAMO,, 16 SET - L'Atalanta si appresta a sfidare la Spal con un'arma in più. Ad annunciarlo è Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa: "Ilicic ha fatto una settimana intera con ...

Atalanta - non solo Ilicic : si lavora a due rinnovi : Anche Josip Ilicic , che attualmente ha un contratto con scadenza fissata nel 2020, potrebbe presto prolungare con la Dea secondo La Gazzetta dello Sport .

Infortuni Atalanta - tornano i nazionali e migliorano gli indisponibili : Toloi ancora a parte - novità Ilicic : L’Atalanta ha ripreso a lavorare per la gara di lunedì prossimo contro la Spal. Gasperini ha di nuovo a disposizione Barrow, Bettella e de Roon, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali: i tre calciatori hanno lavorato regolarmente con i compagni. ancora a parte Toloi, il quale ha proseguito con il programma d’allenamento personalizzato ma spera in una convocazione per Ferrara come Ilicic, che migliora e partecipa ...

Serie A Atalanta - Gasperini lavora al rilancio di Ilicic : BERGAMO - Le domande che circolano parecchio tra i tifosi dell' Atalanta sono semplici: quando Josip Ilicic sarà nuovamente a disposizione, che ruolo avrà nello scacchiere nerazzurro? Meglio inserirlo ...

Atalanta - che fine ha fatto Ilicic? Arrivano novità importanti : Josip Ilicic si appresta a tornare a disposizione del tecnico dell’Atalanta Gasperini in vista delle prossime gare Josip Ilicic è un vero e proprio giallo in questo inizio di stagione dell’Atalanta. Il calciatore sloveno ancora non si è visto in campo, a causa di un’infezione che sta condizionato l’avvio della nuova annata. importanti aggiornamenti sono arrivati nelle ultime ore, lo sloveno è dato in netto ...

Infortunio Ilicic - le ultime importanti novità sul calciatore dell’Atalanta : Infortunio Ilicic – Dopo un importante avvio di stagione l’Atalanta ha dovuto fare i conti con qualche passo falso e principalmente con l’eliminazione in Europa League, un grande assente è stato il calciatore Ilicic, pedina fondamentale per il tecnico Gasperini. importanti aggiornamenti nelle ultime ore, lo sloveno sta meglio e punta ad un rientro immediato, difficile ma non impossibile un recupero contro la Spal, più ...