Astronomia | la sonda Juno scopre onde nell’atmosfera di Giove

Astronomia : la sonda NASA Voyager 2 pronta a varcare i confini del Sistema Solare tuffandosi nello spazio interstellare : La sonda NASA Voyager 2 sta per varcare i confini del Sistema Solare e si prepara a entrare nello spazio interstellare: la sonda gemella di Voyager 1 si trova a 17,7 miliardi di km dalla Terra, una distanza 118 volte superiore a quella tra Terra e Sole. Secondo l’Agenzia spaziale statunitense, Voyager 2 si trova in corrispondenza delle “colonne d’Ercole” del nostro Sistema planetario, segnate dal vento Solare (un flusso ...

Astronomia : la sonda Mars Express scopre crepe “giovanili” sul volto di Marte : Lunghi solchi che percorrono la superficie del Pianeta Rosso, estendendosi per oltre mille chilometri attraverso crateri da impatto, colline e antiche pianure vulcaniche: sono le fratture in primo piano nel set di panorami marziani realizzati da Mars Express, la sonda Esa che lo scorso 2 giugno ha celebrato i 15 anni dal lancio. Le fenditure, che seguono un andamento da nordovest a sudest, sono state individuate in una zona dell’area ...

Astronomia : la sonda giapponese Hayabusa-2 rilascia minirobot che dovranno atterrare sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa-2 ha rilasciato oggi due microrobot che dovranno atterrare sull’asteroide Ryugu: il loro compito è raccogliere informazioni utili sull’origine del Sistema Solare e della vita. “La separazione tra Hayabusa-2 e i robot è avvenuta con successo“, ha riportato l’agenzia Jaxa in un comunicato. Se tutto andrà come previsto (i robot Minerva di seconda generazione arriveranno a destinazione e ...

Astronomia - sonda Juno : focus sulla magnetosfera di Giove : Un team internazionale composto da scienziati danesi e della Nasa ha dedicato uno studio alle differenze sostanziali tra il campo magnetico di Giove e quello terrestre. La scoperta, pubblicata su Nature, è stata possibile grazie all’utilizzo dei dati provenienti dalla sonda Juno. La sonda partita nel 2011, è entrata nell’orbita di Giove nel 2016 ad appena 4000 chilometri dalla sua superficie e nel corso degli ultimi due anni ha monitorato il ...