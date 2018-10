Astronomia | la Nebulosa “Zampa di Gatto” in posa per il telescopio Spitzer

meteoweb.eu

: Astronomia: ecco la Nebulosa del Teschio tanto sinistra quanto bella - #Astronomia: #Nebulosa #Teschio #tanto - zazoomblog : Astronomia: ecco la Nebulosa del Teschio tanto sinistra quanto bella - #Astronomia: #Nebulosa #Teschio #tanto - _whenom_ : RT @UAstronomia: Le #stelle morenti possono creare sculture di polveri e gas di incredibile bellezza, come è evidente in questa strepitosa… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Le sue strutture tondeggianti e rosate ricordano i delicati polpastrelli dei gatti e le hanno fruttato un nomignolo decisamente più simpatico del codice alfanumerico Ngc 6334: si tratta della protagonista di due recenti immagini realizzate daldella Nasa, ovvero laZampa di Gatto (Cat’s Paw Nebula), una delle nursery stellari presenti nella Via Lattea. Scoperta nel 1837 dall’astronomo inglese John Herschel e distante dalla Terra circa 5mila anni luce, laappartiene al Braccio del Sagittario della Via Lattea ed è visibile nella costellazione dello Scorpione. La Zampa di Gatto – spiega Global Science – si estende per circa 90 anni luce e interseca Ngc 6357, una nursery stellare di dimensioni simili e conosciuta anch’essa con un appellativo spiritoso,Aragosta (Lobster Nebula). Spitzer ha realizzato le immagini con due differenti ...