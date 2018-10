Asia Argento | «X Factor? Mi sento tradita»

Asia Argento giudice ad Amici? : ancora un argomento piuttosto scottante la vicenda che ha coinvolto Asia Argento . Per settimane le, presunte, violenze ai danni del giovane Jimmy Bennett hanno popolato le pagine di tutti i giornali, ...

LODO GUENZI/ Sulle scelte di Asia Argento : "Musicalmente sono le band che avrei scelto" (X Factor 2018) : LODO GUENZI de Lo Stato Sociale è il nuovo giudice di X Factor 2018 chiamato a sostituire Asia Argento esclusa dal programma: "musicalmente le scelte di Asia sono le mie"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 07:10:00 GMT)

Asia ARGENTO/ Foto - Dopo la difesa di Adriano Celentano : "posso ingoiare questo rospo col sorriso" (X Factor) : ASIA ARGENTO è una delle protagoniste indiscusse della dodicesima edizione di X Factor 2018: la sua esclusione ha diviso l'opinione pubblica e fatto scomodare anche Adriano Celentano(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 06:30:00 GMT)

Asia Argento nuovo giudice di Amici di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni sul post X Factor : Asia Argento nuovo giudice di Amici di Maria De Filippi? Le indiscrezioni sembrano portare a un possibile approdo della ex giudice di X Factor a Mediaset, per volere della conduttrice del talent di Canale5. Come riportano gli rumors trapelati, le trattative sarebbero già in stadio avanzato e Asia Argento starebbe valutando la possibilità di essere il nuovo giudice di Amici. I tempi sono per niente maturi, ma sembra verosimile una sua presenza ...

X Factor - la rabbia di Asia Argento : «Mi sento molto tradita». Ma Agnelli la rassicura : «Ne uscirai forte» : X Factor: Asia Argento 'mi sento molto tradita', ma Manuel Agnelli la rassicura 'Ne uscirai forte' Su red carpet della Festa del Cinema di Roma in occasione della presentazione del docufilm 'Noi siamo ...

Bagno di folla per Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma - arriva la rivincita dopo l’esclusione da X Factor 12 : Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma mettono in pratica una piccola reunion dei giudici di X Factor 12 dopo l'esclusione dell'attrice 43enne a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. La vera protagonista del red carpet di Roma è davvero Asia Argento, che solleva le braccia al cielo mimando Braccio di ferro in segno di forza. Una rivincita, per l'attrice, dal momento che il pubblico ha dimostrato di gradire in maniera particolare la sua ...

Asia Argento si prende Roma. Scintilla sul red carpet della Festa del Cinema e precisa : "Mi sento tradita" : Il volto di Asia Argento sembra aver ritrovato un po' di luce, come quella che risplende dal suo vestito in paillettes che sfoggia, con il sorriso, sul red carpet del Festival del Cinema di Roma. Ai fotografi si mostra con le bracci alzate, mettendo in mostra i muscoli, forse a voler comunicare di aver recuperato un po' di quella forza che, dopo le ultime vicissitudini che l'anno coinvolta, sembrava averla abbandonata. Scarpe rosa cipria e tanti ...

Asia Argento ritrova il sorriso : Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film ...

Asia Argento - torna il sorriso sul red carpet con Manuel Agnelli : Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film Fest 2018Asia Argento sul red carpet del Roma Film ...

X Factor - la rabbia di Asia Argento : 'Mi sento molto tradita'. Ma Agnelli la rassicura : 'Ne uscirai forte' : X Factor: Asia Argento 'mi sento molto tradita', ma Manuel Agnelli la rassicura 'Ne uscirai forte' Su red carpet della Festa del Cinema di Roma in occasione della presentazione del docufilm 'Noi siamo ...

La rivincita di Asia Argento : applausi e selfie sul red carpet della Festa del Cinema : selfie, sorrisi e tanti applausi per Asia Argento sul red carpet del Festival del Cinema di Roma. Bagno di folla per l'attrice italiana travolta di recente dallo scandalo molestie dopo le accuse del ...

Festa del cinema di Roma - selfie con i fan per Asia Argento sul red carpet : selfie, sorrisi e tanti applausi per Asia Argento sul red carpet della Festa del cinema di Roma. Bagno di folla per l'attrice italiana travolta di recente dallo scandalo molestie dopo le accuse del ...

Asia Argento giudice ad “Amici”? : Asia Argento non parteciperà come giudice alla edizione 2018 di X Factor. La notizia è stata diffusa da parecchie settimane e si rivela più che mai d'attualità ora che il talent show è alla vigilia del primo live, in onda giovedì 25 ottobre alle ore 21.15 su Sky Uno .Eppure, nonostante la cacciata targata Sky, Asia Argento potrebbe tornare nuovamente giudice e protagonista di un talent: l'attrice, ...

X Factor - Adriano Celentano difende Asia Argento e attacca Sky. Mara Maionchi : "Di str*nzate - ne diciamo tutti..." : Asia Argento, per sua stessa ammissione sui social network, ha definitivamente ingoiato il rospo dell'esclusione dalla dodicesima edizione di X Factor, causata dallo scandalo legato all'attore statunitense Jimmy Bennett, grazie ad Adriano Celentano.Il Molleggiato, infatti, ha preso le parti dell'attrice e regista romana (che ha dovuto lasciare la propria poltrona di giudice a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale), sferrando un bell'attacco a ...