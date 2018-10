Ascoli Piceno - cacciatore muore : un cane lo veglia - l'altro dà l'allarme : Durante una battuta vicino Spinetoli l'uomo si è accasciato per un malore: a far ritrovare il suo corpo i suoi fedeli amici a quattro zampe

Terremoto Marche - scossa di 2.9 avvertita ad Ascoli Piceno : l’epicentro a Roccafluvione : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 e con epicentro a Roccafluvione è stata avvertita anche ad Ascoli Piceno e nella provincia, dalle zone dell'entroterra fino a quelle montane. Forti boati e qualche tremore, ma forze dell'ordine e vigili del fuoco non hanno registrato danni a cose o persone.Continua a leggere

Ascoli Piceno - al teatro dei Filarmonici il Premio Marche 2018 : Il Presidente della FIB, Marco Giunio De Sanctis, crede nel rinnovamento e nel ringiovanimento del mondo bocciofilo, da quest'anno, infatti, ci sarà un linguaggio moderno con una nuova identità: " M.

Ascoli Piceno : la mamma dorme - la figlia 14enne la colpisce con un coltello : L'aggressione la scorsa notte a Centobuchi di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno. Non è chiaro il motivo del gesto della quattordicenne, che potrebbe essere riconducibile nell'ambito di una separazione sofferta tra i genitori e per i timori dell'inizio dell'anno scolastico. La mamma non è grave.Continua a leggere

Ascoli Piceno - lettera di buon anno scolastico del Sindaco Castelli : I media e i personaggi mediatici più in vista e quindi più influenti , sportivi, gente di spettacolo, politici, intellettuali, fanno a gara per proporci un mondo virtuale e violento, dove conta solo ...

Ascoli Piceno - spettacolare salvataggio dei Vigili del Fuoco : spettacolare salvataggio ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Una donna è scivolata in un dirupo, i Vigili del Fuoco adottano tecniche speleo alpino fluviali per recuperarla.

Ascoli Piceno - ad Ottobre torna l'appuntamento con ''Asculum'' : ... ex assessore alla cultura di Ascoli e oggi vicepresidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati. «Quest'anno non ho potuto seguire Asculum in prima persona per ...

Ascoli Piceno - 39^ edizione del Festival “Nuovi Spazi Musicali” : La rassegna dedicata quest’anno a Spagna, Gran Bretagna, Serbia e Italia Ascoli Piceno – Il 9 ottobre prenderà il via

Ascoli Piceno - Festival internazionale di musica ''Crescendo'' apre con Sollima : I biglietti sono già in vendita nel circuito Vivaticket oltre che nella biglietteria di piazza del Popolo , da giovedì 6, 0736298770, e naturalmente la sera degli spettacoli. Crescendo in musica e ...

Ascoli Piceno - al via vendita biglietti per stagione lirica Teatro Ventidio Basso : Il cartellone prevede tre spettacoli: Il Trovatore , sabato 6 ottobre con anteprima il 4 ottobre, , Così fan tutte , sabato 1 dicembre con anteprima il 29 novembre, e Falstaff , sabato 16 febbraio ...

Il Sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli presenterà "Coi piedi per terra" : Avvocato cassazionista, presidente dell' IFeL Fondazione Anci , Istituto per la Finanza e l'Economia locale, , dal 24 giugno 2009, giorno della proclamazione, è Sindaco della città di Ascoli Piceno. ...

Ascoli Piceno : ''Sibyllarium'' - torna la magia della Sibilla : Durante i due giorni di Sibyllarium sarà possibile vivere all'aria aperta divertendosi con spettacoli, concerti, laboratori, giochi, animazione e molto altro. Sarà offerto al pubblico una modalità di ...