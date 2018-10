ARTE Dino e Luca Quartana | ci vogliono due libertà per crearne una

Diletta Leotta/ Rinuncia alla Champions per Il Contadino Cerca Moglie 4 : "Sono una confidente super pARTEs" : Diletta Leotta è la nuova conduttrice de "Il Contadino Cerca Moglie 4". Potrebbe decidere di uscire dal calcio, ambiente in cui ha prevalentemente lavorato. (Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 08:56:00 GMT)

Rapina Lanciano - Carlo MARTElli parla a due settimane dal pestaggio : “Non metterò mai un’arma sul comodino” : “Comprare un’arma per difendermi non è nella mia cultura. Si possono avere delle accortezze come una serratura migliore o un allarme ma la sera non metterò mai un’arma sul comodino per difendermi da qualcuno”. Lo ha detto Carlo Martelli ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, a due settimane dal brutale pestaggio ad opera di una banda di Rapinatori subìto insieme alla moglie nella sua villa a Lanciano. “Anche ...

La nuova vita di Gilardino : l’ex attaccante ripARTE dalla Serie D : Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, dopo aver segnato 188 gol in Serie A, Alberto Gilardino ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Il campione del Mondo 2006, infatti, sarà il braccio destro di Serafino Di Loreto, presidente del Rezzato (formazione di Serie D, girone B). I bresciani puntano a conquistare la promozione […] L'articolo La nuova vita di Gilardino: l’ex attaccante riparte dalla Serie D proviene da ...

Gilardino - nuova vita : ripARTE dal Rezzato - sarà vice allenatore e direttore tecnico in Serie D : Il campione del mondo, che era in questo weekend in tribuna ad assistere al match, potrà così esordire nel suo nuovo ruolo, lui che aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di diventare ...

Appendino : 'Torino ha le cARTE in regola per le Atp Finals' : ' Torino ha le carte in regola per provare a cogliere questa opportunità - dice la prima cittadina - che riguarda l'evento tennistico più importante al mondo dopo i quattro tornei del Grande Slam, ...

CENTRO IDEA - Sabato 22 settembre alle 9 il ritrovo nel giardino del Centro visite - via MARTElli 300 a Porporana - FE - : Inaugurazione del nuovo percorso didattico all'aperto nel Bosco di Porporana 20-09-2018 / Giorno per giorno Sabato 22 settembre 2018 verrà inaugurato il nuovo percorso conoscitivo didattico all'aperto ...

Comitato Cittadino a 5 Stelle anti vitalizi - Cristiano Zanella : ' M5S PARTE CIVILE DOMANI Al Tribunale di Bolzano nel processo penale nei ... : Ad oggi sembra che la Regione non si costituisca PARTE CIVILE, fatto molto indicativo su come la questione vitalizi sia stata gestita dalla politica nostrana in modo perlomeno poco chiaro. * ...

Francesco De Gregori svela un nuovo progetto : «Con Mimmo Paladino abbiamo realizzato una “edizione d’ARTE”» : Sono numerosi gli esempi fruttuosi di collaborazione tra arte e musica: dalla banana di Andy Warhol per i Velvet Underground alla collaborazione tra Damien Hirst e The Hours, dal Sgt. Pepper firmato Peter Blake al Ryan McGinley dell’artwork per i Sigur Ros.-- Ora tocca a due protagonisti della cultura italiana contemporanea, Mimmo Paladino e Francesco DE Gregori, mettersi insieme per offrire in un’edizione a tiratura limitata il nuovo progetto ...

Dino Giarrusso - l’ex inviato delle Iene si difende dalle polemiche : “Attacchi strumentali da pARTE di incompetenti” : “La legge prevede la nomina di un segretario. E prevede che sia di carattere fiduciario. Chi mi ha attaccato in questi giorni è un incompetente perché non sa queste cose”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, è Dino Giarrusso, ex inviato de Le Iene e candidato alle elezioni col Movimento 5 stelle, diventato collaboratore del sottosegretario Lorenzo Fioramonti. L'articolo Dino Giarrusso, l’ex inviato delle Iene si difende ...

Sasso Morelli - non solo ARTE - musica e cibo : la 28esima Festa del Contadino Clai diventa anche sportiva : ... dalle ore 14.30 Domenica 9 settembre, dalle ore 14.30, tante iniziative ricche di divertimento per tutta la famiglia e rivolte al pubblico di tutte le età: giochi, sport, spettacoli, laboratori, ...

CASERTA - LARVE IN UN LAVANDINO DELL'OSPEDALE/ La direzione : “Notizia creata ad ARTE per danneggiarci” : CASERTA, LARVE nel LAVANDINO di un bagno di un pronto soccorso. Video ultime notizie, la denuncia del consigliere regionale Borrelli: "Scene indegne".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Il Giardino Ritrovato : il 1° settembre SIGNUM SAXOPHONE QUARTET nel giardino di Palazzo Venezia : Sabato 1 settembre, alle ore 21, nella splendida cornice del giardino di Palazzo Venezia, per la rassegna “Il giardino Ritrovato”, si terrà il concerto SIGNUM SAXOPHONE QUARTET – 4 Sassofoni per Roma, con: Blaž Kemperle sax soprano, Hayrapet Arakelyan sax alto, Alan Lužar sax tenore, Guerino Bellarosa sax baritono. I quattro musicisti si incontrano a Colonia nel 2006 dove fondano l’ensemble. Dopo la vittoria di numerosi premi ...

