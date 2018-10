umbriacronaca

: L'olio come motore dell'economia, se ne parla ad Arrone - TerniToday : L'olio come motore dell'economia, se ne parla ad Arrone -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)Le prospettive per l'ine più in generale in Umbria saranno il tema delin programma ad, convento di San Francesco, sabato alle 9 dal titolo: "Tutti i ...