Arriva da sinistra Mélenchon a sostenere il sovranismo italiano

Rocca di Papa - Migranti Arrivati : scontri al centro/ Ultime notizie : destra furibonda - la sinistra li accoglie : Migranti alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:36:00 GMT)