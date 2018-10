APPUNTAMENTO PER FAMIGLIE - Giovedì 25 ottobre passeggiata narrativa con partenza alle 16

Nuoto - due giorni di spettacolo a Torino : APPUNTAMENTO il 20 e 21 dicembre per l'Energy for swim 2018 : ... in collaborazione con il Comune di Torino, organizzerà un evento il 20 e 21 dicembre cui parteciperanno molti degli atleti più forti del mondo. La manifestazione si svolgerà allo Stadio del Nuoto di ...

Nuoto - due giorni di spettacolo a Torino : APPUNTAMENTO il 20 e 21 dicembre per l’Energy for swim 2018 : Si tratta di un evento in programma il 20 e 21 dicembre in cui parteciperanno molti degli atleti più forti del mondo Due giorni di Nuoto-spettacolo con Energy for swim 2018 all’indomani dei campionati mondiali di Hangzhou. Non finisce mai l’inverno del grande Nuoto grazie alla Federazione italiana Nuoto che, in collaborazione con il Comune di Torino, organizzerà un evento il 20 e 21 dicembre cui parteciperanno molti degli ...

Arriva l'ora di Red Dead Redemption 2 : APPUNTAMENTO domani alle 13 con la recensione e un'imperdibile diretta : Lo abbiamo vissuto per ore e ore, lo abbiamo esplorato in ogni suo minimo dettaglio e ora siamo pronti a raccontarvelo. domani sarà il gran giorno di Red Dead Redemption 2, il prequel sviluppato da Rockstar la cui nostra recensione ad opera di Lorenzo Mancosu sarà pubblicata alle 13:00 in punto.Sempre alle 13:00, il nostro Lorenzo porterà Red Dead Redemption 2 sui vostri schermi grazie a un'imperdibile diretta, che vi illustrerà per la prima ...

Piacenza - la pericolosa moda delle risse su APPUNTAMENTO via social in stile Fight Club - : Nella città emiliana 63 giovani sono stati identificati e 6 sono finiti in caserma dai carabinieri dopo che, per tre sabati di fila, hanno partecipato a risse su appuntamento nelle vie del centro. Il ...

Vintage Fashion Market SH – Un APPUNTAMENTO imperdibile a Milano firmato Silvian Heach : Vintage Fashion Market SH by Silvian Heach store Milano, in via Dante 7 dal 26 al 28 ottobre 2018: opening party giovedì 25 ottobre dalle 18.00 Un appuntamento inedito ed esclusivo per gli appassionati di Vintage. Nel cuore dello shopping milanese si terrà la prima edizione di Vintage Fashion Market. Per l’occasione lo store SH di via Dante 7 cambierà veste e si trasformerà in uno dei temporary Market di Vintage più cool della città. Si ...

APPUNTAMENTO sui social per picchiarsi in strada : preoccupa la nuova moda delle risse stile «Fight club» che spopola tra i ragazzi : Decidono sui social il luogo e il momento per incontrarsi e picchiarsi: è la nuova "moda" che sta spopolando tra adolescenti a Piacenza e che sta destando preoccupazione. Sabato scorso si è verificato ...

Un evento per seguire le finali dei modiali di League of Legends : APPUNTAMENTO all'F-HUB di Scalo Milano : PG Esports e Predator portano le finali dei mondiali di League of Legends a Scalo Milano. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Chi ha detto che per godersi appieno un evento esport sia necessario vederlo dal vivo? Dei 260mila appassionati italiani che seguono le competizioni videoludiche su base quotidiana, circa il 75% dichiara di preferire la visione da casa attraverso internet streaming. PG Esports, brand che gestisce tutti i ...

Golf – VII Rocco Forte Trophy - APPUNTAMENTO dall’1 al 4 novembre per l’evento sponsorizzato Buccellati : Anche quest’anno il marchio Buccellati, main sponsor, si ripromette di offrire alle 32 squadre partecipanti una due giorni di gara intensa La maison di alta gioielleria Buccellati e il mondo del Golf si incontrano nuovamente per una kermesse senza uguali. La partnership, giunta alla settima edizione con il mondo del green sa sempre rinnovarsi e stupire richiamando in Sicilia, nella splendida cornice del Verdura Golf&Resort, a Sciacca, ...

NBA Sundays - Cleveland-Atlanta : sfida a Est per il primo APPUNTAMENTO domenicale : Due squadre in ricostruzione , anche se diversa nei modi, . Due rookie sotto i riflettori. Due realtà che magari non capiterà spessissimo di veder passare sugli schermi tv italiani e, che per questa ...

Auto e Moto d'Epoca 2018 : torna l'APPUNTAMENTO PER chi ama le vetture senza tempo : Oltre 5000 le vetture storiche in vendita, più di 1600 gli espositori che animeranno l'evento in programma alla Fiera di...

Vela – A fine ottobre APPUNTAMENTO con l’altura a Caorle : tutto pronto per La Cinquata 2018 : La Cinquanta 2018 del Circolo Nautico Santa Margherita: il 27 e 28 ottobre ultimo appuntamento con l’altura a Caorle Per gli appassionati delle regate d’altura ma anche per i neofiti, il prossimo appuntamento è con la quinta edizione de La Cinquanta, mini regata offshore del Circolo Nautico Porto Santa Margherita aperta ad imbarcazioni iscritte in ORC, IRC o Libera, da correre X2 o XTutti. La Cinquanta, organizzata con il patrocinio e ...

Sfera Ebbasta - APPUNTAMENTO hot tra il rapper e l'influencer Taylor Mega : il settimanale Diva e Donna che fa trapelare in rete alcune foto di Sfera Ebbasta , rapper di 25 anni molto famoso nell'ambiente musicale di oggi, e Taylor Mega, influencer di 24 anni che su Instagram ...

Arriva la “Notte della Luna” : milioni di occhi puntati sul nostro satellite per un APPUNTAMENTO imperdibile : milioni di occhi, in tutto il mondo, saranno puntati al cielo il 20 ottobre 2018, la “Notte della Luna” “InOMN”, o “International Observe the Moon Night”): si tratta di un appuntamento annuale dedicato all’osservazione dell’unico satellite naturale della Terra. L’International Observe the Moon Night è un’iniziativa targata NASA che coinvolge, a livello mondiale, istituzioni, ricercatori e appassionati per ...

La Cgil grossetana celebra il congresso : APPUNTAMENTO a Spergolaia : Sarà un congresso ricco di contenuti nel corso del quale discuteremo dell'impostazione politica da dare al lavoro della Cgil per i prossimi anni, che non saranno semplici, ma anche della nostra idea ...