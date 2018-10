Apple News curato da persone non algoritmi | così supera tutti gli altri

Tech - Apple presenta i nuovi iPhone XS e XS Max : news 13/9 : Ieri la presenta zione ufficiale dei nuovi smartphone della Apple , presso lo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Le novità riguardano i due nuovi melafonini e il nuovo Apple Watch che riesce persino a fare l’elttrocardiogramma. Apple presenta oggi i nuovi device di ultimima generazione: iPhone XS e XS Max L’inizio dell’evento Apple di ieri, 12 Settembre 2018, è iniziato in stile Mission Impossible. Lo show si è svolto come di consueto ...

Apple assume ex dirigente Condé Nast per potenziare Apple News - : ... salvare per leggerli in seguito, e propone i migliori articoli di oltre 50 editori, che rappresentano centinaia di case editrici e testate più influenti al mondo in ambito di News, sport, business e ...