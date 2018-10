Appesi ancora a Mario Draghi Perché la strategia post-QE può rendere la vita più o meno

huffingtonpost

Appesi ancora a Mario Draghi. La Bce può decidere di rendere più facile o più difficile la vita dell'Italia

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Toccauna volta a. I riflettori sono di nuovo puntati sul tavolo della Bce, che si riunisce in una fase delicatissima per l'Europa, in piena bufera per lo scontro sulla manovra italiana, incerta sull'esito dei negoziati della Brexit e preoccupata per dati che mostrano un indebolimento complessivo della crescita. Proprio mentre si contano i giorni prima della fine del Quantitative Easing, la lista dei problemi e delle preoccupazioni sull'eurozona e sull'euro si allunga.Per il presidente di Eurotower sarà inebile il bombardamento di domande sull'Italia nel corso della conferenza stampa. Cosa dirà, cosa non dirà e l'espressione del suo volto, tutto sarà passato ai raggi X dagli analisti per capire dove si sta andando e il rischio contagio.Bruxelles si è espressa: vuole che il Governo populista italiano riveda la legge di bilancio, ...