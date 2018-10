Apnee notturne | allo studio due farmaci che le eliminano grazie a una pillola prima di

Salute - Apnee notturne : ne soffrono 6 milioni italiani - pochi conoscono i rischi : Al via la campagna di sensibilizzazione 2018-19 ‘apnee notturne, non dormirci sopra‘: ne soffrono 6 milioni di italiani e molti non sanno quali sono i rischi. Le apnee ostruttive nel sonno provocano una diminuzione dell’apporto di ossigeno al cervello con conseguenze che possono essere gravissime, dalle patologie vascolari alle aritmie cardiache, al diabete 2, alle ischemie e agli ictus: è per questo che l’Associazione ...