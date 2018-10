Antonino Cannavacciuolo | parla la moglie | “In televisione ce l’ho portato io Quando l’ho

La moglie di Cannavacciuolo : "Quando ho conosciuto Antonino pesava 82 chili. È ingrassato per lo stress" : Antonino per lei è "Tony". Cinzia Primatesta, moglie dello chef Cannavacciuolo, racconta al Corriere della Seradegli inizi in cucina, e in amore, in compagni dell'uomo che sarebbe diventato il suo compagno di vita. Primatesta è nata a Omegna, a nord del lago d'Orta, e con il marito gestisce l'hotel e ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio. Nel marzo del 2019 il locale farà 20 anni e si prepara a festeggiarli alla grande. ...

Con Antonino c'è più gusto - Food Network riparte dalle ricette di Cannavacciuolo : Con Antonino c'è più gusto e Discovery lo sa: sarà per questo che la nuova stagione di Food Network parte proprio da Chef Cannavacciuolo, protagonista di una nuova cooking serie al via questa sera, lunedì 3 settembre, alle 22.00 sul canale 33 del DTT.prosegui la letturaCon Antonino c'è più gusto, Food Network riparte dalle ricette di Cannavacciuolo pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2018 08:00.

'O mare mio - terza stagione per Antonino Cannavacciuolo in barca per Nove : 'O mare Mio torna sugli schermi di Nove con cinque nuove puntate, in onda ogni domenica dalle 21.25, che vedono ancora protagonista Antonino Cannavacciuolo in giro su pescherecci per i mari della Penisola. E' forse il format più amato dallo chef di Vico Equense, da anni ormai trasferito sul lago d'Orta dove gestisce Villa Crespi con la moglie: il mare resta davvero la sua grande passione, condivisa col padre, e questo giro tra i ...

Programmi TV di stasera - domenica 2 settembre 2018. Su Nove Antonino Cannavacciuolo con la nuova stagione di ‘O mare mio : Antonino Cannavacciuolo Rai1, ore 21.25: L’Allieva - Replica Fiction di Luca Ribuoli del 2016, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Un segreto non è per sempre: Alice è sospesa fra il bisogno di dire la verità ad Arthur, e quello di assecondare il sentimento per Claudio. Il caso di interdizione di un celebre scrittore richiama intanto l’attenzione dei medici legali. Quello che non so di te: Un transessuale ...