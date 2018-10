Antonella Clerici prima di Portobello : “Faccio il tifo per la Isoardi” : Portobello: Antonella Clerici ribadisce la stima per Elisa Isoardi Sabato 27 ottobre sul primo canale della Tv di Stato Antonella Clerici riporta in prima serata Portobello, il mitico programma creato da Enzo Tortora, dopo 31 anni di distanza. Giovedì 25 ottobre si è svolta la conferenza stampa di presentazione della trasmissione presso gli studi di Via Mecenate a Milano. Presenti il cast artistico formato da Antonella Clerici, Carlotta ...

Antonella Clerici presenta Portobello : 'Sarà così come ve lo ricordate' : Passa dal sorriso di Antonella Clerici il ritorno nelle case degli italiani di Portobello, il mercatino più fanoso della tv. In onda da sabato 27 in prima serata, lo show legato alla memoria di Enzo ...

Antonella Clerici presenta Portobello : «Sarà così come ve lo ricordate» : Passa dal sorriso di Antonella Clerici il ritorno nelle case degli italiani di ' Portobello ', il mercatino più fanoso della tv. In onda da sabato 27 in prima serata, lo show legato alla memoria di ...

Fabrizio Frizzi - Carlotta Mantovan : «Non riesco ancora a parlarne - ma sto tornando a vivere grazie ad Antonella Clerici» : Carlotta Mantovan , moglie di Fabrizio Frizzi , sta cercando di proteggere la sua bambina e, contemporaneamente, andare avanti. Il debutto televisivo all'interno di Tutta Salute , al fianco di Michele ...

Antonella Clerici VS ELISA ISOARDI A LA PROVA DEL CUOCO/ La replica : "Farò insegnamento delle sue parole" : Dopo i baci e gli abbracci dovuti al passaggio di testimone, ANTONELLA CLERICI dice la sua su ELISA ISOARDI e la sua PROVA del CUOCO al Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:13:00 GMT)

Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : "Grazie ad Antonella Clerici ricomincio a vivere" : In occasione del lancio dello storico Portobello, in partenza sabato 27 ottobre su Rai 1, Antonella Clerici, conduttrice del programma, e Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi nonché spalla della presentatrice nello show, sono state intervistate dal settimanale Oggi.Ecco cosa ha detto la giornalista ex Sky Tg 24: Fare Portobello con Antonella Clerici è una gioia che va oltre il lavoro – di cui sentivo la mancanza – ...

Elisa Isoardi replica alle critiche fatte da Antonella Clerici riguardo la ‘Prova del cuoco’. Leggi le sue parole : La neo conduttrice del cooking show di Rai1 non ci sta a sentir parlare di “gestione sbagliata” della trasmissione e replica ad Antonellina Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni che Antonella Clerici ha rilasciato... L'articolo Elisa Isoardi replica alle critiche fatte da Antonella Clerici riguardo la ‘Prova del cuoco’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Liberate il pappagallo". La onlus Sos Pappagalli contro il remake di Portobello di Antonella Clerici : Il nuovo programma Portobello, in onda da sabato sera, è sotto accusa dall'associazione culturale ornitologica e da Sos Pappagalli onlus per le condizioni con cui la trasmissione Rai tiene il pappagallo, uno dei protagonisti della serata. Come negli anni '80 nel vecchio format condotto da Enzo Tortora, così come oggi con Antonella Clerici alla conduzione, la Rai non ha voluto rinunciare al pappagallo, ma da allora qualcosa è ...

La onlus Sos Pappagalli contro il remake di Portobello di Antonella Clerici : Il nuovo programma Portobello, in onda da sabato sera, è sotto accusa dall'associazione culturale ornitologica e da Sos Pappagalli onlus per le condizioni con cui la trasmissione Rai tiene il pappagallo, uno dei protagonisti della serata. Come negli anni '80 nel vecchio format condotto da Enzo Tortora, così come oggi con Antonella Clerici alla conduzione, la Rai non ha voluto rinunciare al pappagallo, ma da allora qualcosa è ...

Elisa Isoardi contro Antonella Clerici dopo le critiche a La Prova del Cuoco : ormai è guerra aperta : Elisa Isoardi e Antonella Clerici, ormai è guerra dichiarata. Altroché amicizia e rispetto reciproco, tra lady Salvini – conduttrice de La Prova del Cuoco – e la bionda riccia pronta a riportare in auge Portobello ormai è scontro aperto e le due non se le mandano a dire. Lo scorso settembre, a pochi giorni dal via de La Prova del Cuoco – prima edizione senza la Clerici – Antonella e la Isoardi avevano postato una foto sui ...

Elisa Isoardi su Instagram risponde ad Antonella Clerici. Ma per lei è tutto finito : Elisa Isoardi non ci sta e non accetta le critiche che Antonella Clerici muove a La Prova del Cuoco. Sul suo profilo Instagram precisa punto per punto le dichiarazioni che Antonellina ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni dove imputa il flop dello show a una gestione sbagliata che ha voluto cambiare molto del programma. Scrive la Isoardi: Colgo l’occasione per precisare che la Prova del Cuoco non è “cambiata totalmente”come è stato dichiarato, il ...

Parla Carlotta Mantovan : 'Grazie ad Antonella Clerici ricomincio a vivere' ESCLUSIVO : Carlotta Mantovan e Antonella Clerici insieme. Amiche nella vita e anche in tv. Alla vigilia del loro debutto fianco a fianco nel nuovo Portobello, si confidano entrambe a cuore aperto sul settimanale ...

Volano coltelli tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi per La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi Una replica in punta di fioretto. Anzi, di forchetta visto che di cucina si parla. A formularla è stata Elisa Isoardi, che ha risposto a distanza alle critiche espresse da Antonella Clerici alla nuova gestione de La Prova del Cuoco, definita – senza troppi giri di parole – “sbagliata“. Sul suo profilo Instagram, la conduttrice piemontese ha fatto valere le proprie ragioni, ricordando che l’ex padrona ...

Antonella Clerici : «La nuova Prova del Cuoco? Gestione sbagliata». E Isoardi risponde : «Fa schiuma ma non è un sapone»Il caso BigazziIl ritorno dopo la gravidanzaI maloriIl ricordo di OliverIl team storicoIl ritorno di Fabrizio Frizzi in tvIl ricordo di FabrizioL'addioFra i pappagalli, i mercatini e i centralini, Antonella Clerici alla Prova del Cuoco non pensa più. O quasi. Interrogata da Sorrisi sul calo di ascolti del programma, l’ex padrona di casa risponde con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta: «No, ...