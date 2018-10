Anticipazioni Una Vita | Maria Luisa scopre che Elvira è ancora viva

Una Vita Anticipazioni 25 ottobre 2018 : Mendez richiede l'arresto di Cayetana : L'autopsia ha rivelato che German è stato avvelenato. Mendez può quindi procedere all'arresto di Cayetana.

Una Vita Anticipazioni - torna Elvira e confessa : 'Arturo mi ha fatta rapire' : Una Vita, anticipazioni: torna Elvira Valverde, pronta a raccontare tutto quello che le è successo. La rediviva figlia del Colonnello Arturo fara' la sua comparsa al matrimonio di Simon ed Adela. L'emozione mista allo sconforto saranno tali da far svenire la sventurata. Nonostante sappia di essere arrivata troppo tardi, Elvira non si dara' per vinta e sara' convinta in cuor suo di poter riconquistare l'amore di Simon. Ma cosa è successo alla ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 25 e venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni puntata 575 di Una VITA di giovedì 25 e venerdì 26 ottobre 2018: Dopo un aspro confronto con Susana, Adela intende tornare in convento ma Simon la convince a continuare a cercare Carlos per chiudere una volta per tutte quel capitolo della propria VITA, prima di decidere il da farsi. Grazie anche all’aiuto di Trini, Antoñito riesce a cenare da solo in casa con Lolita. Dall’autopsia si evince che nei tessuti di German ci ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : La Fine di Cayetana! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 29 ottobre 2018 a sabato 3 novembre 2018: Adela lascia il convento ed insieme a Simon riesce a trovare Carlos. Nella palazzina dove abita Cayetana, scoppia un terribile e devastante incendio. Anticipazioni Una Vita: Ursula piazza un ordigno a casa di Cayetana, proprio quando lei sta per incontrare il vero padre, Jaime Alday. Le fiamme divampano nella palazzina nobiliare. Lolita si allontana sempre ...

Una Vita Anticipazioni : SAMUEL gravemente ferito!!! : Scoperta shock in arrivo per SAMUEL Alday (Juan Gareda) nei prossimi episodi italiani di Una Vita: grazie agli stratagemmi della perfida Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), il ragazzo capirà che la “fidanzata” Blanca (Elena Gonzalez) è attratta dal fratello Diego (Ruben De Eguia) e così andrà su tutte le furie. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Ursula, una volta intuita la tresca in corso tra la figlia e Diego, ...

Una Vita Anticipazioni 24 ottobre 2018 : Ursula offre a Cayetana un'occasione per salvarsi : Ursula inaspettatamente offre a Cayetana una possibilità di salvarsi mentre Trini promette ad Antoñito di aiutarlo con Lolita.

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : Blanca Dicenta incontra l’amore : Blanca Dicenta e Diego Alday, i nuovi arrivi nel cast di Una Vita, intrecceranno una trama amorosa. Antonito dovrà invece affrontare l’ira di Arturo. Una grande protagonista se ne andrà da Acacias 38, di chi si tratterà? Eccovi tutte le anticipazioni provenienti dalla spagna. Blanca Dicenta trova l’amore ad Acacias Nel ricco quartiere di Acacias non mancano le novità. Grazie alle anticipazioni sulle puntate spagnole della soap, ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni italiane : CHARLOTTE TORNA dall’Africa e prende una decisione inaspettata : Due ritorni importantissimi sono in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Due personaggi storici della soap faranno visita al Fürstenhof dopo una breve assenza. Ed il loro passaggio lascerà decisamente il segno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia. Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: CHARLOTTE e Desirée TORNAno al Fürstenhof Come vi abbiamo anticipato, tra pochissimo al ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Koval - padre di Ursula - la fa rinchiudere in manicomio : Giunto ad Acacias, il crudele padre della Dicenta sconvolgerà i piani della Dark Lady e la farà rinchiudere in manicomio.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : la morte di Cayetana è un finale aperto : Al termine di questa settimana vedremo anche in Italia le prime immagini della tragica fine di Cayetana Sotelo Ruz. In realtà si tratterà di un finale aperto, scopriamo perché...