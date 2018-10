superguidatv

: RT @SuperGuidaTV: Anticipazioni Portobello, gli ospiti di Antonella Clerici nella prima puntata del 27 ottobre 2018 #Portobello #antonellac… - ARISAOFFICIALFC : RT @SuperGuidaTV: Anticipazioni Portobello, gli ospiti di Antonella Clerici nella prima puntata del 27 ottobre 2018 #Portobello #antonellac… - SuperGuidaTV : Anticipazioni Portobello, gli ospiti di Antonella Clerici nella prima puntata del 27 ottobre 2018 #Portobello… - zazoomblog : Al via Portobello di Antonella Clerici: ospiti Carlo Verdone e Arisa. Le anticipazioni - #Portobello #Antonella… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Al via “”, il mercatino più famoso della tv consu Rai 1: eccoeddelladi sabato 27 ottobre Tutto pronto per ladi, il celebre programma portato al successo da Enzo Tortora che torna su Rai1. Il mercatino più famoso del piccolo schermo torna così a far divertire e tenere compagnia al pubblico della Rai con un’edizione rinnovata condotta da. Ecco lee glidelladi sabato 27 ottobre 2018.2018:del 27 ottobre Si comincia col botto a “” di. La conduttrice ha in serbo un parterre di grandissimiper ladel celebre programma ideato e condotto da Enzo Tortora in onda sabato 27 ottobre alle ore 20.35 su Rai1. In studio, infatti, ci saranno Carlo Verdone, Piero Angela ...