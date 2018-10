Anpi | dopo 75 anni Roma medaglia oro a valor militare per resistenza

romadailynews

(Di giovedì 25 ottobre 2018)e’d’oro alper la. Un riconoscimento arrivato “finalmente”75“proprio nei giorni in cui si sta avviando lo sgombero di Casapound”. Un “segnale” contro i nuovi fascismi per i partigiani, che la guerra di Liberazionena l’hanno combattuta, e per l’, cui si deve l’arrivo dell’onorificenza conferita alla Capitale con un decreto firmato lo scorso luglio dalla presidenza della Repubblica. “La Citta’ eterna, gia’ centro e anima delle speranze italiane nel breve e straordinario tempo della Seconda repubblicana, per 271 giorni contrasto’ l’occupazione di un nemico sanguinario e oppressore con sofferenze durissime”, si legge nella motivazione scritta sulla base dei documenti raccolti per l’dallo storico ...