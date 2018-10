Annachiara Zoppas “Chiamateci Zoppottis” Chi è l’ereditiera che ha conquistato Vittorio

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas verso le nozze? Tra baci e scatti hot - spunta un anello : Brumotti , fa la promessa di matrimonio con un anello mozzafiato, bellissima Annachiara Zoppas accetterà?? Mentre la sua ex, Giorgia Palmas, è felice insieme al suo nuovo fidanzato Filippo Magnini, Vittorio Brumotti pensa addirittura al matrimonio: da quattro mesi l’inviato di Striscia è infatti innamorato di Annachiara Zoppas , erede del colosso degli elettrodomestici, e secondo quanto riporta Diva e Donna ci sarebbero nozze in vista. Da ...

Vittorio Brumotti al dito di Annachiara Zoppas spunta l’anello : Tanta adrenalina non solo in sella alla sua bike per Vittorio Brumotti ma anche in amore con Annachiara Zoppas. I due, usciti allo scoperto solo all’inizio di giugno, fanno proprio sul serio. E sulle pagine di “Diva e Donna”, l’inviato di Striscia, paparazzato in un bar milanese con la sua dolce metà, mostra ai fotografi il vistoso anello che l’influencer sfoggia all’anulare. Una promessa d’amore a tutti gli ...