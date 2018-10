Ancient Enemy | ecco il nuovo card game dal creatore di Shadowhand

eurogamer

: #AncientEnemy: ecco il nuovo card game dal creatore di #Shadowhand - Eurogamer_it : #AncientEnemy: ecco il nuovo card game dal creatore di #Shadowhand -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)è undalle tinte RPG sviluppato da una collaborazione tra Jim Rossignol e ildie Regency Solitaire Jake Birkett. Come riporta Rock Paper Shotgun, al momento sappiamo solo che il titolo è ambientato nell'universo della mitologia inglese, dunque aspettatevi personaggi in stile Re Artù e compagni. Stando al post di Grey Aliens sembra che avremo un combattimento a turni con un particolare focus sulle scelte del giocatore, al momento però non conosciamo le meccaniche di gioco nel dettaglio.Jake Birkett ha poi pubblicato un Tweet relativo al suo, dove fornisce qualche informazione in più:Read more…