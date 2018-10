' Anche i papà potranno allattare al seno' | scatena putiferio progetto di una studentessa

Keiichiro Kimura morto - addio al “papà” dell’Uomo Tigre : suoi Anche molti cartoni animati cult degli anni ’80 : È morto per un infarto Keiichiro Kimura, regista giapponese di animazione conosciuto come il “papà” dell’Uomo Tigre, il famoso personaggio con la maschera da Tigre. Creatore di numerosi cartoni animati mitici degli anni Ottanta, come “L’Uomo Tigre” appunto, Kimura aveva 80 anni e aveva iniziato a lavorare alla celebre Toei animation nel 1961. Tra i personaggi usciti dalla sua penna ricordiamo ...

Al giuramento del papà poliziotto Anche la piccola Jennifer in divisa : ha solo due mesi : di Luca Calboni Al giuramento da poliziotto di papà Denis la sopresa più bella: anche sua figlia Jennifer, due mesi, indossa la divisa come quella del papà. La foto è commovente ed è stata scattatta ...

Papa : morbo ricerca dei primi posti contagia Anche la Chiesa : Città del Vaticano, 21 ott., askanews, - 'La via del servizio è l'antidoto più efficace contro il morbo della ricerca dei primi posti, che contagia tanti contesti umani e non risparmia neanche la ...

Treviso - tumore uccide a 49 anni un papà carabiniere : Alessandro era Anche allenatore : Originario di Treviso, lavorava in Battaglione a Mestre dopo aver servito l'Arma anche in Friuli Venezia Giulia. Lascia la moglie e due figli.Continua a leggere

San Giovanni Rotondo - frontale tra due auto : morti mamma e bimba di pochi mesi - tra i 5 feriti Anche il papà : Una mamma e la sua bambina di pochi mesi, probabilmente d'origine dell'Europa dell'Est, sono morte e altre cinque persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio ...

Papa Francesco proclama 7 nuovi santi. Nell'Albo Anche Paolo VI e Oscar Romero : Paolo VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Kasper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio "li iscriviamo Nell'Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa siano devotamente onorati tra i Santi". Lo ha detto Papa Francesco pronunciando la formula di canonizzazione.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assiste con la figlia alla cerimonia.CHI SONO I SETTE nuovi SANTIPapa ...

Papa Francesco proclama sette santi : tra loro Anche Papa Paolo VI e il vescovo Oscar Romero : Il grande timoniere del Concilio Vaticano II Paolo VI e il vescovo martire salvadoregno Oscar Romero. Ma oltre a loro sono stati proclamati santi da Papa Francesco anche i beati Francesco Spinelli, madre Maria Caterina Kasper, madre Nazaria Ignazia March Mesa, Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio. La cerimonia è iniziata alle 10 in Vaticano, con la messa celebrata da Bergoglio. “Il martirio di monsignor Romero non fu solo nel momento della ...

Serena Mollicone - Ris "uccisa in Caserma"/ Delitto Arce - figlia carabiniere suicida "giustizia Anche per papà" : Serena Mollicone, svolta nel Delitto di Arce: 'uccisa in Caserma dei Carabinieri'. Reazioni dopo la perizia dei Ris: la figlia del brigadiere suicida.

Papa : 'Senza legalità danneggiati gli ultimi - Anche i migranti' : "Quando vengono a mancare la legalità e la sicurezza, sempre sono i più deboli i primi a essere danneggiati". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza all'Associazione nazionale della polizia di Stato. ...

"Cerco 150 donne nere per un'opera d'arte alla Reggia di Caserta. Ho scritto Anche al Papa" : Quale forma prenderà la sua opera lo saprà solo il 2 ottobre, quando alla Reggia di Caserta andrà in scena #Vuoto2. Una performance fotografica fatta di donne con la pelle sulle orme di un altro esperimento artistico . "Inizialmente 'Vuoto' non era concepita come un dittico, lo è diventata col tempo" racconta Giuseppe Palmisano ad HuffPost, "non escludo che in futuro il progetto possa diventare seriale". Fotografo, ...

Papa : la croce per il cristiano è segno di sconfitta - ma Anche di vittoria : ... ci dice che Gesù svuotò se stesso, annientò se stesso, si fece peccato fino alla fine, assunse tutto il peccato nostro, tutto il peccato del mondo: era uno 'straccio', un condannato. Paolo non aveva ...

Il Papa : “L'elitismo e il clericalismo favoriscono ogni forma di abuso - Anche sessuale” : Roma. La Civiltà Cattolica ha diffuso questa mattina, nel giorno in cui il Papa incontra i vertici della Conferenza episcopale degli Stati Uniti dopo la pubblicazione del rapporto-Pennsylvania e del memorandum-Viganò, la trascrizione dell'incontro che il Pontefice ha avuto lo scorso 25 agosto con la

Dati sconvolgenti sulla pedofilia Anche dalla Germania. Il Papa convoca un comitato di crisi : Il cardinale Donald Wuerl torna a Roma per la seconda volta nel giro di una settimana, pronto a rimettere il suo mandato di arcivescovo di Washington. Non si tratta di un effetto del "rapporto Viganò", ma l'esito del lavoro dell'Attorney General della Pennsylvania Josh Shapiro in cui Wuerl è stato pesantemente criticato per la gestione dei casi di abusi sessuali quando era arcivescovo di Pittsburgh.Wuerl è stato ricevuto ...