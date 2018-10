Analisi Tecnica | Shanghai Index del 25 10 2018

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 25/10/2018 : Chiusura del 25 ottobre Composto ribasso per l' Hang Seng Index , in flessione dell'1,01% sui valori precedenti. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 25/10/2018 : Chiusura del 25 ottobre Aggressivo ribasso per l' indice nipponico , che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 3,72%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 24/10/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Si muove al ribasso il cross Euro / Dollaro USA con i prezzi allineati a 1,139 per una discesa dello 0,71%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 24/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del principale indice della Borsa di Milano con i prezzi allineati a 18.717 per una discesa dello 0,46%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 24/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del principale indice di Francoforte , che si attesta a 11.325, in lieve aumento dello 0,45%. A livello operativo si prevede un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 24/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Cross Euro / Dollaro USA registra una flessione dello 0,65%, che rispetto alla vigilia si attesta a 1,1397. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 24/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dello 0,60%, portandosi a 18.665. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 24/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Mosca estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 2.314,37. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 24/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Atene , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 621,83. Operativamente le attese propendono per la continuazione ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 24/10/2018 : Chiusura del 24 ottobre Piccolo passo in avanti per lo SSE di Shanghai , che porta a casa un misero +0,33%. Lo status tecnico di medio periodo dell' indice della Borsa di Shanghai ribadisce la ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 24/10/2018 : Chiusura del 24 ottobre Andamento annoiato per l' Hang Seng Index , che chiude la sessione in ribasso dello 0,38%. Lo status tecnico dell' indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 23/10/2018 : Chiusura del 23 ottobre Risultato negativo per il derivato italiano , con una flessione dello 0,73%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18.565. Al ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 23/10/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il cross Euro / Dollaro USA si posiziona a 1,1483. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 23/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Seduta drammatica per il principale indice di Francoforte , che si posiziona a 11.284,5 con una discesa del 2,08%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a ...