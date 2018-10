Ameba “mangia cervello” | scoperto un modo per uccidere questi pericolosissimi parassiti

meteoweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Halloween è dietro l’angolo e alcuni festeggeranno guardando film horror su zombie che mangiano il cervello. Purtroppo non serve viaggiare molto con la fantasia per pensare ad un simile scenario: idella vita reale che si nutrono del cervello umano sono più difficili da eliminare della loro controparte cinematografica. Ora i ricercatori hanno sviluppato delle nanoparticelle d’argento rivestite di farmaci antiepilettici in grado dil’, senza nuocere alle cellule umane. I risultati di questo nuovo studio sono stati pubblicati su ACS Chemical Neuroscience. Anche se rare, le infezioni causate dall’(Naegleria fowleri) sono quasi sempre mortali. La maggior parte dei casi è provocata dall’inalazione di acqua calda e sporca di stagni, sorgenti termali e piscine senza cloro. Un’altra specie, Acanthamoeba castellanii, può causare ...