Amazon Vinyl Week | la classifica dei dischi più venduti in Italia

lastampa

: RT @AllMusicItalia: Vinili in edizione esclusiva, colorati, numerati, autografati. E´partita la Amazon Music Vinyl Week. Scopri tutti i dis… - Dudda_Novizia : RT @AllMusicItalia: Vinili in edizione esclusiva, colorati, numerati, autografati. E´partita la Amazon Music Vinyl Week. Scopri tutti i dis… - Laura_Ganna : RT @AllMusicItalia: Vinili in edizione esclusiva, colorati, numerati, autografati. E´partita la Amazon Music Vinyl Week. Scopri tutti i dis… - fatabianca83 : RT @AllMusicItalia: Vinili in edizione esclusiva, colorati, numerati, autografati. E´partita la Amazon Music Vinyl Week. Scopri tutti i dis… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La musica gira ancora in vinile, in. Almeno sugli scaffali di, che in occasione dellaMusic, dal 22 al 28 ottobre, , ha svelato i dati sulle vendite deinel ...