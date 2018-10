Ama | indetto per domani sciopero nazionale generale Usi

Ama : sciopero indetto da Usi per venerdì prossimo : Roma – “L’Organizzazione Sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama S.p.A. in una nota. “In attuazione di quanto ...