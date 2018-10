AlpinerX | lo smartwatch che vive in una piattaforma cloud by #Alpina Watch

laragnatelanews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L’è l’orologio connesso da outdoor per eccellenza. Alimentato da sensori a quintupla tecnologia, misura l’indice UV, la temperatura, l’altitudine, la pressione e la direzione. Perfetto connubio di un classico modello sportivocon la tecnologia connessa, l’orologio offre un’ampia gamma di funzioni senza rinunciare all’estetica. Le funzioni dell’sono suddivise in 3 categorie: Ambiente, Corpo, Ora e Notifiche. La prima comprende strumenti legati alla natura come l’altimetro, il barometro, la bussola, l’indicatore di indice UV, la misurazione della temperatura e un GPS collegato. La seconda è legata al benessere dell’utente e raccoglierà dati sulle attività e sul sonno, offrirà un coaching dinamico basato sui risultati e avvisi intelligenti. E infine, la categoria Ora e Notifiche offrirà innumerevoli opzioni di cronometraggio, notifiche, un worldtimer, il ...