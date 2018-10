Alluvione del 25 ottobre 2011 in Liguria | in Val di Vara apre il cantiere del ponte di

Mineo - strada dissestata per l'Alluvione : chiuso un tratto della 181 : A causa delle cattive condizioni del fondo stradale, danneggiato dalla recente alluvione, la Città Metropolitana di Catania con una ordinanza ha chiuso al traffico la strada Provinciale 181, in ...

L’Alluvione del 21 ottobre 2013 in Toscana : Tale evento temporalesco rappresenta uno degli esempi più classici nei quali, a fronte di una situazione sinottica al suolo e in quota apparentemente poco disturbate, lo sviluppo di una WCB prefrontale a innesco afro-mediterraneo ha permesso la formazione di un MCC. La promozione di un MCC fu certamente supportata da acque mediterranee ancora calde e dall’azione della barriera orografica (Appennino), con genesi di elementi convettivi da ...

Alluvione Sicilia : continua il soccorso dell’Esercito a favore delle popolazioni colpite : Un’aliquota di militari del 4° reggimento genio guastatori della brigata “Aosta”, nelle prime ore della giornata odierna, hanno lasciato la loro sede di Palermo per portare soccorso agli abitanti di Scordia (CT) colpiti dall’Alluvione che ha sommerso gran parte del centro abitato e delle limitrofe campagne. Già da ieri, nelle prime ore dell’emergenza, l’Esercito è intervenuto con altro personale della brigata, proveniente dal 62° ...

Alluvione Sardegna : conseganti i lavori delle opere idrauliche : Sono stati consegnati ieri mattina dai tecnici della Regione – Servizio territoriale opere Idraiuliche di Cagliari (già Servizio del Genio Civile) i lavori di rifacimento degli argini del rio Uri che attraversano l’abitato di San Vito, invaso dalle acque tracimate a seguito delle rotte arginali. Tre appalti distinti affidati in regime di “somma urgenza” a tre distinte ditte che ricostruiranno le gabbionate a piede degli ...

Alluvione in Sicilia - Coldiretti : la causa è “l’incuria nella gestione del territorio” : “Va bene la pioggia, ma certamente la causa principale di quanto è successo in Sicilia è l’incuria nella gestione del territorio. Ancora è presto per una stima dei danni, ma basti pensare anche agli investimenti necessari per rimettere in campo i nuovi impianti spazzati via dalla forza dell’acqua per comprenderne l’entità. Il dissesto idrogeologico è una tragedia sotto gli occhi di tutti che deve essere aggredita subito, ...

LA BRIGATA AOSTA INTERVIENE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALL'Alluvione IN PROVINCIA DI CATANIA : CATANIA, 19 ottobre 2018. Su richiesta della Prefettura di CATANIA, l'Esercito Italiano è intervenuto, nelle prime ore di oggi, con i militari del 62° reggimento fanteria della BRIGATA "AOSTA" per ...

Le spettacolari immagini dall'alto della statale 195 ripristinata dopo l'Alluvione : Riaperta al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 195 "Sulcitana" danneggiata in tre punti a seguito delle intense piogge di mercoledì 10 ottobre, che hanno causato forti esondazioni ...

Maltempo - Alluvione Sardegna : riapertura della SS195 prevista nel pomeriggio : E’ prevista nel pomeriggio la riapertura della SS195 gravemente danneggiata dall’alluvione che si è abbattuta sul sud Sardegna tra mercoledì e giovedì scorsi. L’annuncio era stato dato dall’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, al termine del sopralluogo effettuato il 13 ottobre nel cantiere. L’intervento ha un costo di circa 200.000 euro. L'articolo Maltempo, alluvione Sardegna: riapertura della SS195 ...

Maltempo - Alluvione in Sardegna : ancora senza esito le ricerche del pastore disperso : Proseguono in Sardegna le ricerche di Nicola Campitiello, il pastore 38enne campano disperso dall’11 ottobre tra Capo Ferrato e Costa Rei: si teme sia stato travolto dalla piena del Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore. Sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino e volontari della Protezione civile, che nei giorni scorsi hanno rinvenuto abiti vicino ad alcune pecore morte. L'articolo ...

Hanno lavorato senza sosta per tre giorni nel fango : i 9 vigili del fuoco di Olbia impegnati nell'Alluvione : I vigili del fuoco di Olbia impegnati nell'alluvione. Sono 9 i vigili del fuoco, specializzati in calamità naturali , partiti da Olbia per prestare soccorso nel sud Sardegna, in seguito all'alluvione ...

Inondazioni Francia del Sud : 13 morti - 1000 evacuati/ Video ultime notizie Alluvione Carcassonne : allarme Aude : Francia, piogge e Inondazioni Aude: almeno 13 morti per il maltempo. Video alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Francia - piogge e inondazioni Aude : 6 morti/ Video Alluvione - ultime notizie : allarme per piena del fiume : Francia, piogge e inondazioni Aude: almeno 5 morti per il maltempo. Video alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:26:00 GMT)

Rabbia e commozione ai funerali delle vittime dell'Alluvione in Calabria : Un lungo, toccante e struggente applauso all'inizio, un lungo, toccante e struggente applauso alla fine. L'addio a Stefania Signore , 30 anni, e ai suoi figlioletti Christian , 7 anni, e Nicolò Frijia ...

Alluvione Calabria - il ricordo della sorella di Stefania Signore : “Eri immensa e speciale - piena di vita e solare - anche nei momenti più tristi” : “Non riesco a trovare un senso, rimane tanta rabbia e niente sarà come prima. Siete stati strappati da questa terra, mi sembra un incubo, c’è un vuoto incredibile”. E’ il ricordo, in lacrime e con la voce rotta dalla commozione, Noemi Signore, sorella di Stefania, la 30enne vittima, insieme ai due figlioletti Cristian (7 anni) e Nicolò Frijia (2 anni), dell’Alluvione dello scorso 4 ottobre nelle campagne di Lamezia ...