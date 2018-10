Allerta sciopero 26 ottobre | orario fasce di garanzia Milano | Roma | Napoli e

optimaitalia

: Allerta #sciopero #26ottobre: orario fasce di garanzia Milano, Roma, Napoli e cancellazioni Trenitalia - wordweb81 : Allerta #sciopero #26ottobre: orario fasce di garanzia Milano, Roma, Napoli e cancellazioni Trenitalia - OptiMagazine : Allerta #sciopero #26ottobre: orario fasce di garanzia Milano, Roma, Napoli e cancellazioni Trenitalia… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Con i fiocchi lo26, si fa per dire naturalmente. La mobilitazione dei sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas del trasporto pubblico potrebbe letteralmente paralizzare l'Italia ed in particolare città comema non solo e naturalmente gli spostamenti con i treni, nello specifico quelli Trenitalia.Come inciderà lo26sui trasporti a? L'agitazione, sia per bus che per la metropolitana, è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Ledispecifiche dovrebbero essere quelle non menzionate ma il condizionale è naturalmente d'obbligo, come sempre in questi casi. Trenord nello specifico fa poi sapere che i treni sotto la sua gestione viaggeranno negli orari 6-9/18-21.Quali saranno invece gli effetti dello26? Il fermo riguarderà sia Atac che le linee periferiche ...