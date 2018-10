All’asta da Christie’s la prima opera d’arte firmata da un’intelligenza artificiale

wired

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il ritratto di Edmond de BelamyIl ritratto di Edmond de BelamyIl ritratto di Edmond de BelamyIl ritratto di Edmond de BelamyL’appare quasi incompleta, o rovinata dal tempo. I dettagli del volto sono vaghi, così come quelli dell’abito; e lo sfondo appare alquanto confuso, leggermente decentrato. Eppure il Ritratto di Edmond de Belamy che proprio in queste ore va all’asta da Christie’s è destinato a entrare per sempre nella storia: si tratta infatti dellad’arte creata attraverso un’intelligenzaa essere battuta presso una delle più prestigiose case d’aste del pianeta. Il quadro, per la precisione, è una stampa quadrata (70 centimetri per lato), realizzata dal collettivo artistico parigino Obvious utilizzando una rete antagonista generativa (in inglese Gan, Generative Adversarial Network), una speciale classe di ...